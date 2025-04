Petro-Perú iniciará convocatoria pública para operar con nuevo socio el Lote 192

¿Reinfo con los días contados?: La nueva estrategia del Minem para formalizar a la minería artesanal

Al cierre del primer trimestre del 2025, solo el 19% de autoridades subnacionales (gobernadores y alcaldes) registran una ejecución aceptable en proyectos de inversión superando el 20% de sus partidas.

A través de una revisión en el portal de seguimiento presupuestal del Ministerio de Economía y Finanzas, este Diario detectó que las autoridades subnacionales no muestran un buen desempeño al inicio de su tercer año de gestión. A nivel regional, solo 8 (de 25) superaron el 20% de ejecución; a nivel provincial solo 28 (de 196) y a nivel distrital solo lo consiguieron 323 (de 1695).

Los niveles más bajos de ejecución se registran a nivel distrital, donde el 35% de gestiones ediles registran menos del 5% de ejecución durante los primeros tres meses del 2025. Incluso se detectó que 108 municipalidades distritales registran un 0% de ejecución, encontrándose en la lista un distrito limeño: Santa María del Mar.

1 A nivel provincial A nivel provincial, Lima y Callao están entre las 10 municipalidades con mayor ejecución. 2 Lima y Callao Al primer trimestre del 2025, el alcalde Rafael López Aliaga (Lima) alcanza el 53.5% y Pedro Spadaro (Callao) el 31.9%.

Niveles

Carlos Casas, profesor de Economía e investigador de la Universidad del Pacífico, explicó que suele haber estacionalidad en el avance de ejecución, por lo que al primer trimestre “es bastante flojo el avance de inversión pública”.

Si se registrara un avance regular, añade, el porcentaje de ejecución llegaría al menos al 25%.

“El último trimestre, sobre todo en diciembre, se compromete y devenga bastante del gasto de inversión, pero a veces en algunos casos no es que comprometo y pago. Durante el primer trimestre me encargo de que se hagan las obras, con lo cual no encargo nuevos proyectos”, apuntó.

A su vez, María Elena Sánchez, Docente de Gestión de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y experta en Gestión Pública y Contrataciones, sostuvo que también se debe observar los contratos realizados con los porcentajes pendientes de ejecución. Esto es el compromiso de inversión frente al presupuesto.

Así, mencionó que pueden haber contratos realizados desde el año pasado y que se vienen ejecutando por parte de las localidades.

Cuestión de prioridades

A nivel regional, Amazonas y Junín son las gestiones con mayor avance de ejecución repitiendo los resultados mostrados en el ranking del 2024.

El gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, ha liderado la mejor ejecución durante los dos primeros años de gestión y adelantó que la prioridad en obras para este 2025 está enfocada en la mejora de los servicios de salud con el mejoramiento y ampliación del Hospital David Guerrero Duarte (Concepción) y el Hospital Domingo Olavegoya (Jauja); así como en la tercera etapa de la nueva carretera departamental JU-103.

Al otro lado de la tabla están las regiones que han ejecutado menos del 10%, entre las que se encuentran La Libertad, Lambayeque, Áncash, Pasco y Huánuco. La gestión del gobernador de La Libertad, César Acuña, se encuentra penúltimo en la tabla con 5,9% y, pese a ello, viene pagando publicidad en medios de comunicación destacando su gestión en equipamiento y logística brindada a la Policía.

Este Diario intentó conocer los motivos de la baja ejecución en las regiones, pero solo obtuvimos respuesta de Lambayeque, donde el gobernador Jorge Pérez minimizó los porcentajes de ejecución alegando que “lo real” es lo que van devengando. “Se acaba de adjudicar dos obras que suman más 300 millones de soles, con eso tengo más de la mitad por ejecutar, pero el devengado se va dando según se va avanzando”, refirió tras resaltar que su región no cuenta con canon ni regalías.

Mientras que se informó que los gobernadores de Áncash y Huánuco, Koki Noriega y Antonio Pulgar, se encontraban de viaje en Sevilla, España.

En lo que se refiere a Lima, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, encabeza la tabla con más del 50% de ejecución al primer trimestre del 2025. Según informó a este Diario, la ejecución responde a la priorización de la repavimentación de calles locales y a la reapertura de avenidas como la Cristóbal de Peralta, que se ubica frente al hipódromo. Para este 2025, la mayor inversión que tendrá Surco es es el nuevo Centro de Monitoreo de nivel C-4 y 1,500 cámaras nuevas con IA que debe estar listo en 90 días. Este proyecto cuesta alrededor de 28 millones de soles.

A diferencia de Bruce, casi la totalidad del resto de distritos de la denominada Lima Moderna registran menos del 20% en ejecución para proyectos de inversión [ver infografía].

San Martín de Porres es otro distrito que destaca entre los cinco con mayor ejecución en estos primeros tres meses del año. La gestión del alcalde Hernán Sifuentes se ubica como la primera en ejecución en todo Lima norte, una de las zonas de la capital más afectadas por la inseguridad ciudadana. Sifuentes indicó que tienen priorizados tres proyectos: el Parque La 70, el Parque Central de Naranjal y SUTAESSALUD. El primer parque está compuesto por un centro de operaciones de seguridad ciudadana, mientras que el último contempla cinco programas de vivienda.

La ejecución de los gobiernos regionales y municipalidades (provinciales y distritales) al primer trimestre del 2025.

¿Incentivos?

Casas señaló que en la práctica, la tendencia de ejecución suele avanzar en los siguientes trimestres, pero que aún así suele haber un 50% de ejecución presupuestal hacia agosto, mientras que en el último trimestre se agilizan los gastos de inversión.

Por ello, consideró que debe de haber asistencia técnica en los gobiernos locales y regionales. También indicó que debe de haber una participación ciudadana que observe este avance, aunque precisó que en este aspecto suele haber un nivel bajo de participación.

Por otra parte, Casas apuntó que se pueden aplicar algoritmos donde se destine un mayor sueldo a los encargados de inversión en zonas de alta población y déficit de necesidades básicas. “Se le puede dar un mayor sueldo y exigirle más cosas”, expresó.

No obstante, sostuvo que también puede presentarse el obstáculo de la presión política por parte de las autoridades subnacionales.

Por su parte, Sánchez consideró que las municipalidades deberían empezar el año con el 100% de su presupuesto. En ese sentido, explicó que a los gobiernos subnacionales no se les suele otorgar el 100% del presupuesto, sino que durante la segunda parte del año van recibiendo parte de este concepto económico.

Agregó que el Ministerio de Economía y Finanzas debería de promover la presencia de mancomunidades. Esto con el fin de que se puedan juntar diversos municipios para un gran proyecto.

Por otro lado, Casas apuntó que las autoridades subnacionales aún tienen incentivos políticos frente al avance de ejecución presupuestal. Esto con el objetivo de escalar en su carrera política, apuntando a postular posteriormente a otros niveles de gobierno o al Parlamento.