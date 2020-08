Ocho días después del fallido pedido de Pedro Cateriano, el nuevo presidente del Consejo de Ministros Walter Martos se presentará con su Gabinete este martes 11 ante el Congreso de la República para pedir el voto de confianza. Tomando en cuenta lo sucedido recientemente, ¿cuál debe ser el tono del mensajae en materia económica?

En declaraciones a la prensa, Martos declaró a grandes rasgos que su mensaje se centrará en cuatro puntos: “Vamos a priorizar la lucha contra la pandemia, la reactivación económica, la seguridad ciudadana y la generación del empleo”.

El economista Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School (PBS), indicó que Martos debería proponer un plan económico estructurado y articulado para salir de la crisis, bajo tres lineamientos.

“Primero, presentar proyecciones. Se debe presentar cifras de cuánto va a crecer el país y cada sector. Segundo, es presentar un paquete de medidas integrado, una serie de propuestas que vayan hacia el mismo norte. Y por último, garantizar que estos paquetes no vayan en contra de la salud pública”, indicó.

Al respecto, Carlos Parodi, profesor de la Universidad del Pacífico, comentó como premisa que si no se controla la pandemia no se puede reactivar la economía. Para el economista, el discurso del gobierno debe incluir dos temas: control de la pandemia y reactivación de la economía. “Y esa reactivación tenía que venir por las micro y pequeñas empresas, sin dejar de lado las medianas y grandes”, le dijo a Gestión.

Sobre este punto, Carrillo añadió que hay una crisis de confianza, por parte de la población y de los inversionistas, y el discurso de Martos debe buscar justamente generar confianza.

Los inversionistas no tienen confianza por el temor de que el Congreso les cambie las reglas de juego de un día para otro, o que finalmente el Gobierno Central siga debilitado, afirmó. Y por el lado de la población, hay desconfianza al no tener un norte claro, más aún, teniendo elecciones en menos de un año. Por consiguiente, hay temor al desempleo, ya que las empresas no van a invertir como antes. Todo esto va frenando la dinámica económica.

“Hay que tener en cuenta que la economía se mueve por expectativas, si la gente no avizora un buen futuro, como hoy en día que las expectativas están por el piso, va a ser muy difícil reactivar la economía”, sostuvo Carrillo.

En este punto, advirtió que así el gobierno haga todo lo posible por activar la oferta y las empresas reabran, mientras la demanda se haya parado y mientras no haya confianza en gastar, vamos a seguir así. “En ese caso, no va a haber una reactivación real, sino una reapertura, que no es lo mismo”.

MEDIDAS PUNTUALES

Las medidas, apuntó el economista de PBS, deben ampliarse. Por ejemplo, Reactiva Perú podría llegar a más empresas y personas naturales afectadas. Además de más medidas tributarias para la reactivación, para que las empresas no estén tan cargadas como antes.

Por otro lado, Carrillo propuso un plan de lucha contra la informalidad, que ya está creciendo al 80%, a la vez de acelerar la reforma del sistema de pensiones, e impulsar la bancarización. Asimismo, recomendó un plan para fomentar la educación financiera.

Uno de los puntos que se le criticó a Cateriano es lo dicho en su discurso en torno a la minería y la infraestructura. Para Carrillo, es importante que Martos se refiera a estos sectores. “Que se muestre que se está siguiendo un camino, es importante que se asfalte la pista para que el próximo gobierno corra”.

“Debe dejar los cimientos para que no se pare el tema. La minería siempre que se respeten los temas ambientales y de la población, es un gran motor de crecimiento. Hay que destrabar proyectos. Debe haber señales que se va a trabajar en esto, sin que necesariamente implique que este gobierno lo vaya a terminar”, finalizó.