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Resumen

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Ejecución presupuestal en inversiones en muncipalidades.
Ejecución presupuestal en inversiones en muncipalidades.
Por Martin Hidalgo, Christian Silva

A junio de 2026, el promedio de ejecución presupuestal para obras, entre las más de 1.800 municipalidades a nivel nacional, alcanza el 59%. Una revisión a los últimos tres periodos de gestión edil muestra que el promedio no llegó a superar el 63%, y el panorama resulta más preocupante si se observa el monto que dejaron de gastar: S/ 114 mil millones.