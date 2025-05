En el panel “Estado situacional del debate de reformas al sistema tributario”, parte del evento “¿Qué sistema tributario necesitamos?” organizado por el Instituto Peruano de Economía, se expusieron visiones opuestas sobre la reciente reforma que redistribuye el Fondo Común (Foncomun) a favor de los gobiernos locales. Mientras que desde el Congreso se defendió como una medida estructural de descentralización fiscal, economistas y expertos tributarios señalaron preocupaciones sobre su impacto en la caja fiscal, el debilitamiento institucional y la falta de sustento técnico.

El congresista Ilich López, presidente de la Comisión de Economía del Congreso, sostuvo que la redistribución del Foncomun tiene impacto fiscal cero y aseguró que su diseño se alinea con el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional al 2050. “Este dictamen ha hecho lo que no han hecho varias normas fiscales en el Perú, que es alinear al plan. […] Lo que se está haciendo es una redistribución del ingreso”, indicó. Agregó que la medida está condicionada a reglas de eficiencia. “Las municipalidades que no cumplan con mantener adecuadamente el gasto no van a ser beneficiadas del incremento del Fondo Común”.

López también defendió que la reforma apunta a transformar la capacidad técnica de los gobiernos locales. “El alcalde que no ha gastado el 100% no va a tener derecho al incremento del Foncomun que es progresivo. El alcalde que no gasta ese incremento en inversiones tampoco va a poder utilizarlo para otro tipo de gastos”, dijo. Añadió que uno de los objetivos es profesionalizar la gestión subnacional y dejar atrás decisiones de corto plazo. “El Foncomun puede ser criticable ahora, de repente por todos en este auditorio, pero es una medida estructural”, remarcó.

Desde una posición crítica, el exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla, advirtió que esta redistribución se presenta como neutra pero afecta directamente la sostenibilidad fiscal. “Se petardea la fuente de ingresos permanentes sobre el éxito de darle recursos a los municipios más pobres”, señaló. Explicó que la medida representa una presión adicional sobre el presupuesto, estimando que equivale a unos S/ 10.000 millones. “La correa sale del mismo hueco y son, en el tiempo, S/ 10.000 millones. ¿Esto qué significa? ¿A quién le van a quitar esos S/10.000 millones? ¿O significa mayor deuda o significa mayor carga tributaria?”, afirmó.

Castilla también expresó preocupación por la pérdida de calidad regulatoria y el debilitamiento del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como autoridad técnica. “Hemos perdido el sentido de calidad regulatoria. Yo creo que esta es la cereza en el pastel de una cantidad de medidas organizadas por el Congreso […] que no internaliza la importancia de la legislatura fiscal”, dijo, advirtiendo que el país está ‘jugando con fuego’ al comprometer su credibilidad en el manejo de las finanzas públicas.

“Hay un tema sobre el que me asesoré antes de venir, algo que yo no conocía, que se llama sustancia económica, que se trata de crear un beneficio en papel. Vale decir, yo muevo mi empresa a la zona de Impuesto a la Renta cero, entonces, no importa si mis activos, mi operación, mi ingreso están en otro lado, aprovecho ese paralelismo fiscal. Se pierden recursos y se genera una distorsión. Y creo que ese tema puede ser una línea roja para nuestra relación con la OCDE, que tanto anhelamos como país. Queremos entrar en la OCDE, y la verdad es que dejamos ese pequeño concepto de lado. Estamos jugando con fuego en un contexto político muy complejo”, advirtió.

A su turno, el abogado tributarista Alex Córdova, presidente del Comité Tributario de la Confiep, coincidió en que la reforma tendrá un efecto en la caja del MEF y planteó dudas sobre la eficiencia del gasto descentralizado. “Esta redistribución definitivamente sí va a afectar la caja, donde se hacen los gastos más importantes. Cuando se distribuye, primero hay que generar. Y para generar, hay que fomentar crecimiento económico e inversión privada”, señaló. También cuestionó que no se haya hecho previamente una evaluación integral sobre la calidad del gasto en municipalidades y gobiernos regionales.

Así, los analistas alertaron que el país arriesga su equilibrio fiscal en un contexto de bajo crecimiento económico y presión sobre las finanzas públicas.