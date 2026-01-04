Regiones dejaron de gastar más de S/ 1.200 millones en 2025 en proyectos de inversión: ¿qué regiones son y cuáles sí ejecutaron su 100%?

Los gobernadores regionales suelen reclamar por mayor presupuesto alegando que el asignado no les resulta suficiente para el cierre de brechas. Pero las cifras del 2025 muestran que la mayoría de las gestiones regionales terminan dejando de gastar sus partidas presupuestales para proyectos de inversión (obras) con el fin de intervenir las cifras y presentar un alto nivel de ejecución. Solo en 2025, 13 de los 25 gobiernos regionales dejaron de gastar más de S/ 1.200 millones del presupuesto que recibieron a inicios del año.

La gestión de La Libertad -liderada por César Acuña hasta octubre pasado- es la que más recurre a esta práctica, debido a que dejó de gastar más de S/ 370 millones, según consta en el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Esto quiere decir que la gestión recibió un presupuesto inicial de más de S/ 1.072 millones y, tras la reducción, cerró el año con poco más de S/ 702 millones.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

En Tiktok, el gerente general Rogger Ruíz mostró un video del equipo del gobierno regional afirmando que eran “la máquina de la ejecución”, alegando que llegarían al 95% de avance en este indicador. El video fue publicado el 30 de diciembre cuando La Libertad registraba un 86,5% de avance y, un día después, lograron superar la proyección de Ruíz llegando al 96,3%. ¿Qué cambió de un día para otro? La variación que muestran las cifras del MEF es que la reducción del presupuesto pasó de S/ 333 millones (del 30 de diciembre) a S/ 370 millones (del 31 de diciembre). Es decir, redujeron otros S/ 36 millones, lo que ayudó a aumentar la cifra de ejecución. Este Diario consultó con el gerente regional sobre la reducción y, si bien se comprometió a enviarnos sus comentarios, hasta el cierre de esta edición no respondió.

Al cierre del 2025, estos gobiernos regionales redujeron su presupuesto, sumando más de S/ 1.200 millones.

La historia se repite en otras regiones como Piura. Al respecto, el gobernador Luis Neyra destacó que su región haya podido ejecutar el 100%, marcando distancia de la responsabilidad de la reducción que muestran las cifras en su gestión. “Lo de la reducción deberían consultar con el MEF”, dijo. Neyra también sostuvo que por primera vez no dejarán saldo contable como se dió en anteriores administraciones.

El único gobernador que brindó una respuesta detallada fue Koki Noriega de Áncash, quien explicó que los recursos fueron transferidos a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), entidad que cuenta con la modalidad ‘fast track’ para proyectos como el Hospital La Caleta de Chimbote (nivel III-1) y la carretera Llanganuco – Yanama. Noriega terminó reconociendo que la transferencia permite una gestión más eficiente del presupuesto: “La variación presupuestal responde, por tanto, a una reasignación para una ejecución más eficiente y especializada de estas obras”.

Por otro lado, Junín es la única gestión regional que ha logrado cerrar con una ejecución al 100% por tercer año consecutivo y sin reducción de por medio. El gobernador Zósimo Cárdenas explicó que esto se debe a la planificación de su equipo regional y adelantó que el 2026 priorizará la construcción de tres hospitales, el mejoramiento del aeropuerto y el inicio de la nueva carretera central.

Mientras que el gobernador de Lambayeque, Jorge Pérez, destacó que ya han construido nueve centros de salud, cuatro colegios y que cuentan con tres institutos en construcción. El gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, no respondió a nuestros mensajes.

Observación

César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), sostuvo que esta reducción presupuestaria no es un mérito o castigo para los gobiernos subnacionales, sino un indicador de reprogramación presupuestal.

Explicó que los recortes se pueden dar por reasignaciones de recursos determinando la madurez de los proyectos. También se puede tomar en cuenta si hay otros sectores que requieren los montos económicos. Además, la reducción presupuestaria se puede deber a que hay obras que no llegaron a sus objetos establecidos en sus cronogramas.

Otros factores son los cambios en la fuente de financiamiento, por un lado, o que el gobierno regional decida reasignar el recurso para otro tipo de gasto.

“La variación del presupuesto institucional modificado (PIM) es una señal de estabilidad, pero también de inestabilidad si los presupuestos se mueven mucho. Hay proyectos que no estaban listos y generalmente se paran o se retrasan”, expresó.

Estos son los gobiernos regionales que sí lograron ejecutar el 100% de su presupuesto para obras sin ninguna reducción de partida.

A su vez, Carlos Casas, profesor e investigador de la Universidad del Pacífico, también recordó que dentro del último mes del año se busca elevar los porcentajes de ejecución en los gobiernos subnacionales.

Además, apuntó que en la designación presupuestaria no necesariamente se destina recursos en base a criterios técnicos, sino políticos.

Agregó que la devolución de montos se debe a la fuentes de financiamiento: si son recursos ordinarios, estos pueden retornar al gobierno nacional, pero si es dinero que proviene del fondo de compensación o del canon, se mantiene en las cuentas de gobiernos regionales.

Pero también observó que la reducción en el presupuesto para proyectos de inversión a nivel regional se puede deber al aumento del gasto corriente. Y es que la partida para inversión pública suele ser “más sencilla”, pero también nociva de recortar frente al gasto corriente.

¿Se puede mejorar dicha situación? García consideró que los gobiernos regionales tienen que trabajar en un “reordenamiento” de prioridades y tener definidos los sectores o proyectos que van a tener una mayor incidencia.

“El tema no es gastar por gastar, sino que el gasto sea de calidad. Sobre todo, que haya una actualización de proyectos de gran escala con un mayor impacto en la población. De nada sirve ‘invertir’ en proyectos enanos si no van a tener un impacto fuerte en el dinamismo regional”, apuntó.

Más datos

Fuentes del Poder Ejecutivo indicaron que el gobierno alista un nuevo crédito suplementario para gestiones subnacionales en el primer trimestre del 2026. Desde el MEF no brindaron comentarios al respecto.

El gobierno designó, el 31 de diciembre, a Sergio Atarama como nuevo gerente general de ANIN. Atarama está afiliado a APP, el partido de César Acuña, desde 2024, pero ha postulado con el partido en 2021 para el Congreso. En 2022, resultó elegido como regidor municipal con Podemos.