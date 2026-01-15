Renta variable peruana fue la tercera entre los mercados emergentes en el 2025: ¿cómo fue el desempeño de la bolsa local?

El mercado de renta variable en el 2025 tuvo un buen desempeño en distintos países emergentes como el Perú. Es así que el año pasado, la tasa de retorno en dólares en nuestro país fue de 76,19%, indicó Julio Plácido, gerente de Corredoras y Fondos de nuam.

“La renta variable ha estado bien posicionada y se mantiene así para el 2026. A nivel de mercados emergentes, nos ubicamos en el tercer puesto. Los tres países de nuam (Colombia, Chile y Perú) están en el top 6 de mayores retornos a través de mercados emergentes”, dijo en la presentación del ‘Dashboard de resultados’ de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), filial de nuam en Perú.

Asimismo, señaló que el índice Perú General tuvo un rendimiento anual de 67,9% en el 2025, impulsado por los indicadores mineros y financieros.

Y es que este buen desempeño de la bolsa peruana está relacionado con los precios altos de los metales, así como con el crecimiento de las utilidades, las valorizaciones atractivas y menores tasas de interés.

Además, el desempeño del mercado bursátil peruano en los últimos años ha sido superior al del mercado estadounidense, agrega. Es así que la rentabilidad anualizada ha sido de 24,2% y el riesgo de 32,9% en el índice MSCI Peru Select Capped 15% entre el 2021 y 2025, mientras que el índice S&P 500 tuvo un rendimiento anual de 9,5% en ese mismo periodo.

Plácido sostuvo que el desempeño de la bolsa peruana es un reflejo de la economía local. Por ello, recordó que las estimaciones del Banco Central de Reserva (BCR) apuntan a que en el 2026 y 2027 los términos de intercambio continuarán en máximos históricos. Para dichos, además, la economía cuenta con proyecciones positivas de crecimiento.

Asimismo, apuntó que un aspecto a tomar en cuenta es la presencia de mayor cautela en la inversión privada, debido al ciclo electoral. Sin embargo, precisó que aún no se observa una volatilidad en el mercado o en los indicadores adelantados.

“Lo que te muestra el mercado bursátil es que están siendo bastante altas las expectativas de los inversionistas”, expresó.

Otro factor que genera optimismo a la renta variable en Perú es que hay una parte del crecimiento de las utilidades que aún no se trasladan en el precio de las acciones, lo que justificaría el buen desempeño en el mercado local.

Si bien las empresas preferirían continuar entregando los dividendos a sus inversionistas con el ciclo electoral, Plácido sostuvo que si esta coyuntura de elecciones es favorable, se podría observar que las compañías opten por reinvertir en vez de repartir dividendos.

Inversionistas

Plácido señaló que en el 2025 los inversionistas retail (las personas naturales) representaron el 32% del mercado de renta variable peruana.

El promedio, entre el 2016 y el 2024, este tipo de inversionista llegó a representar un 20% del mercado, según nuam.

El experto precisó que dentro del retail existe un grupo de inversionistas de mediano y alto patrimonio que están retornando a la bolsa local.

“Lo que nos comentan muchos corredores de bolsa es que va a haber un mayor foco en los inversionistas retail. No solo al pequeño inversionista, sino al de alto o mediano patrimonio que reingresa a las acciones peruanas. [Ellos] preferían tener acciones o activos en el exterior o en mercados alternativos, pero los activos locales vuelven a tener una preferencia”, comentó.

Por otra lado, indicó que la participación del inversionista extranjero disminuyó en el 2025 a un 8%. Sin embargo, precisó que esta cifra era menor en el tercer trimestre, ubicándose en un rango de 6% y 7%.

Esta situación está relacionada con el retiro de fondos previsionales, dado que las AFP realizaron ventas de acciones.

“Hemos visto a mediados de noviembre y hasta diciembre, que los inversionistas extranjeros han regresado a ser compradores netos. Están comprando cada vez más acciones peruanas”, añadió.

Este retorno está “gatillado” por la operación de Cementos Pacasmayo, en la que Holcim adquirió el 50,01% de acciones de Inversiones Aspi, principal accionista de la cementera.

Deuda corporativa

Daniel Lastra, gerente de Emisores Corporativos y Servicios de Valor Agregado de nuam, sostuvo que han crecido en un 23% los volúmenes de emisión de deuda en la bolsa local, resaltando una mayor actividad en emisiones de largo plazo.

Agregó que este aumento está asociado con el contexto electoral, lo que llevó a diversas empresas a adelantar el uso de este instrumento. El sector con mayor presencia en emisiones fue el financiero (79%).

Además, destacó que en el mercado alternativo de valores (MAV) se llegaron a colocar S/26 millones en el 2025.

“Se observa que en los dos últimos años empieza a haber una aproximación más favorable al MAV”, indicó Lastra.

En cuanto al tipo de empresas por montos colocados en emisiones de deuda, las AFP representaron el 32%. Asimismo, por tipo de instrumento, las colocaciones de corto plazo representaron el 78% frente a un 22% de bonos.