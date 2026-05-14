Con la finalidad de reorganizar patrimonialmente Petroperú, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció que, a partir de julio, iniciará la adjudicación de 55 activos no estratégicos de la empresa dedicada a la refinación y comercialización de combustibles en Perú.

Así lo confirmó Luis Del Carpio, presidente ejecutivo de ProInversión. “Hemos convocado la subasta de 55 activos no estratégicos de Petroperú... y en julio debemos comenzar a adjudicarlos”, señaló.

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Esta medida busca inyectar liquidez a la Petroperú y dinamizar la economía en diversas regiones.

Ubicación y potencial de los inmuebles

Los activos destinados a la subasta está compuesta de terrenos y edificaciones situados en Áncash, Lima, Piura, Pasco, Lambayeque y Tumbes . Entre las propiedades más destacadas se encuentran:

Casa Chimbote (Áncash): proyectada para el desarrollo de oficinas o proyectos de vivienda.

Ex Petrocentro Cañete (Lima): con potencial para uso industrial, logístico o de infraestructura.

Propiedades en balnearios y zonas comerciales: inmuebles en Punta Sal (Tumbes), Pimentel (Lambayeque) y San Isidro (Lima).

Petroperú concretó adjudicación del análisis forense de la Nueva Refinería Talara. (Foto: Andina)

Según la entidad, estos espacios poseen un alto potencial para el desarrollo inmobiliario y comercial, lo que permitiría atraer inversiones que actualmente no están siendo aprovechadas por la petrolera.

Activos estratégicos seguirán en tutela del Estado

El plan de promoción establece una diferenciación técnica estricta entre los tipos de patrimonio de Petroperú. Mientras que los inmuebles y terrenos podrán ser transferidos definitivamente a terceros, los activos estratégicos —tales como refinerías, terminales y lotes de explotación petrolera— permanecerán bajo propiedad del Estado.

Para estos últimos, ProInversión no contempla la venta, sino la búsqueda de socios privados mediante esquemas de gestión especializada. El propósito es incorporar tecnología y capital que optimicen las operaciones sin ceder la titularidad de las plantas.

“Petroperú está acostumbrado a relacionarse con el sector privado; eso fue parte de lo que la hizo crecer y obtener buenos contratos. Nosotros vamos a ayudar a que vuelva a ese nivel, con un trabajo técnico, transparente y orientado a resultados”, remarcó Del Carpio.

La nueva ley establece que el Gobierno siempre tenga el 51% de las acciones de Petroperú. (Foto: Andina)

Con esta subasta, el Ejecutivo espera fortalecer la sostenibilidad financiera y fortalecer la competitividad de la petrolera. Además, de cumplir con las metas de austeridad y optimización de recursos definidas para el presente año fiscal.

¿Cuáles son los activos que se subastarán?

De acuerdo a una lista a la que tuvo acceso RPP, los 55 de activos que se subastarán en julio son: