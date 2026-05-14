Resumen

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Con esta acción, el Gobierno espera fortalecer la sostenibilidad financiera de Petroperú. Foto: Gob.pe/composición GEC
Con esta acción, el Gobierno espera fortalecer la sostenibilidad financiera de Petroperú. Foto: Gob.pe/composición GEC
Por Redacción EC

Con la finalidad de reorganizar patrimonialmente Petroperú, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) anunció que, a partir de julio, iniciará la adjudicación de 55 activos no estratégicos de la empresa dedicada a la refinación y comercialización de combustibles en Perú.

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