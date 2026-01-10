Repsol manifestó su interés en reforzar su presencia en Venezuela mediante nuevas inversiones y un aumento significativo de su producción de petróleo, en un contexto de eventuales cambios políticos y regulatorios en el país. La compañía señaló que cuenta con la capacidad técnica y operativa para multiplicar por tres su actual nivel de producción si se generan las condiciones adecuadas para operar con seguridad jurídica y estabilidad contractual.

Durante un encuentro con autoridades de Estados Unidos y representantes del sector energético, el consejero delegado de la compañía, Josu Jon Imaz, indicó que la producción actual de Repsol en Venezuela se sitúa en torno a los 45.000 barriles diarios de crudo, volumen que podría incrementarse hasta aproximadamente 135.000 barriles diarios en un plazo estimado de dos a tres años, siempre que se concreten nuevas inversiones.

“Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios de petróleo y estamos listos para triplicar esa cifra, invirtiendo sustancialmente en el país”, afirmó el ejecutivo, al referirse al potencial de crecimiento de las operaciones de la empresa en el mercado venezolano.

La compañía también destacó su trayectoria de largo plazo en Venezuela, donde participa no solo en la producción de petróleo, sino también de gas natural, un recurso clave para el abastecimiento energético local. En ese sentido, subrayó que cualquier decisión de expansión dependerá de la consolidación de un entorno que garantice reglas claras, seguridad jurídica y condiciones comerciales viables para el desarrollo de proyectos de gran escala.

Las declaraciones se producen en un escenario en el que distintas petroleras internacionales evalúan oportunidades de inversión en Venezuela, un país con amplias reservas de hidrocarburos, pero que arrastra años de caída en su producción debido a restricciones operativas, sanciones y falta de inversión sostenida.