Los últimos datos económicos de EE.UU. sumado a los posibles cambios en la Reserva Federal (Fed) han aumentado la probabilidad en torno a que podría haber un recorte adicional de tasas para este 2026, prevé Scotiabank.

Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de tres recortes en el año ha aumentado a 38% y hace un mes la probabilidad de un corte adicional, además de los dos anticipados entre junio y septiembre con una probabilidad del 24%. Según el informe , esto se debe a que las condiciones económicas sumado a presiones políticas favorecen a una política monetaria más flexible.

Trump mantiene una larga disputa con el actual presidente de la Fed por mantener las tasas de interés tan altas. Hace unas semanas, Trump nominó a Kevin Warsh como el sucesor de Jerome Powell en la Reserva Federal (su mandato culmina en mayo de este año).

“La reacción inicial del mercado fue negativa, el mercado asumió que la postura de Warsh sería presionar con mayor rapidez los recortes de tasas debido a las intenciones de Trump. Sin embargo, Warsh es conocido en política monetaria como hawkish, por la tendencia a favorecer tasas de interés más altas y una vigilancia estricta sobre la inflación. Así que el enfoque de Warsh debería centrarse en garantizar la estabilidad de los precios, empleo y la estabilidad financiera, así como la independencia del banco central”, explicaron.

Datos económicos de Estados Unidos

En cuanto a la inflación en Estados Unidos, se desaceleró a 2,4% anual en enero desde 2,7% en diciembre, su nivel más bajo desde mayo de 2025 y por debajo de las expectativas de 2,5%. Asimismo, la inflación subyacente anual se redujo al 2,5%, su nivel más bajo desde marzo de 2021.

Se observó una caída en la inflación de bienes que sugiere que el impacto directo de los aranceles podría haber alcanzado su punto máximo. Sin embargo, la caída en la inflación de servicios ha sido lenta y ha frenado la tendencia de la inflación hacia su objetivo (2,0%).

La decisión de la Fed no solo se basa en la trayectoria de la inflación, sino también en la evolución del mercado laboral. Si bien es cierto las nóminas no agrícolas de enero aumentaron 130,000, superando las expectativas del mercado, solo se debió al sector salud. Si se excluyen los empleos del sector salud y servicios sociales, la creación se reduce a 6,500 empleos.

Esto indica que la data del mercado laboral continúa débil. Por sector, se observó que el sector público registró una disminución de 42,000 empleos, impulsada por el gobierno federal (-34,000); en general la mayoría de los sectores se mantuvieron estables o a la baja.

En esa misma línea, la tasa de desempleo bajó del 4,4% en diciembre al 4,3% en enero. Sin embargo, el informe advirtió que los datos parecen cada vez menos confiables con las revisiones bimestrales de la Oficina de Estadísticas Laborales.

“Es posible que los datos de enero no sean suficientes para impulsar a la Fed a bajar la tasa de interés en la próxima reunión de marzo. Las perspectivas del directorio de la Fed permanecen dispersas. En la última reunión se observó que ninguno de los participantes está conforme con el rumbo que está siguiendo la política monetaria”, añadieron.

No obstante, para el mercado la probabilidad de un tercer recorte de tasas en el año ha aumentado a 38%. Lo anterior está en línea con la visión de Scotiabank Global Economics de tres recortes de 25pbs este año a una tasa de 2,75% - 3,00% a fin de periodo.