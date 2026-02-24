Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Donald Trump nominó a Kevin Warsh como el sucesor de Jerome Powell en la Reserva Federal (su mandato culmina en mayo de este año). Foto: GEC.
/ Al Drago
Por Redacción EC

Los últimos datos económicos de EE.UU. sumado a los posibles cambios en la Reserva Federal (Fed) han aumentado la probabilidad en torno a que podría haber un recorte adicional de tasas para este 2026, prevé Scotiabank.

