Tras presentarse siete proyectos sobre un nuevo retiro de AFP, la iniciativa legislativa que pretenderá aprobarse este martes en la Comisión de Economía del Congreso será la de la parlamentaria de Acción Popular, Silvia Monteza, quien también preside dicha comisión. Así lo advirtió el exministro de Economía, David Tuesta.

Entre las medidas que promueve esta iniciativa se encuentran el retiro anticipado de tres unidades impositivas tributarias (UIT) para todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP), así como faculta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a extender el programa Reactiva Perú para que las empresas deudoras de aportes previsionales usen esta fuente de financiamiento y así cumplan con sus trabajadores.

El dictamen, además, da acceso a los aportantes y exaportantes al SPP a endosar el 95,5% de sus fondos de pensiones a través de valores negociables e incrementa de 25% a 50% para compra de primer inmueble.

“Este es el populismo en su máxima expresión. La propuesta es simplemente un arroz con mango. Combina la irresponsabilidad de retiros anticipados de AFP con el acceso a Reactiva Perú para que empresas paguen deuda a afiliados. Doble desfalco: privado y fiscal”, sostuvo Tuesta.

Agregó que esta norma es desproporcionada, pues permite retirar el equivale a cerca de 14 salarios mínimos.

“Claramente abre las compuertas al desfalco del ahorro privado a largo plazo del país. No hay justificación para ello. Además, para demostrarnos que el papel y el populismo aguantan todo, plantean que para pagar las deudas que las empresas tienen con los afiliados, estas accedan al programa Reactiva, con garantía estatal, por supuesto, abriendo la puerta al despilfarro fiscal”, dijo el también asesor en temas de políticas públicas de la Asociación de AFP.

“Sobre la extraña figura para que se emitan valores negociables por el 95,5% de los fondos AFP, no sé si la congresista o sus asesores cuenten con las capacidades técnicas para saber qué es lo que están proponiendo. Me temo que no. Con el tema de que el 50% del fondo sirva para financiar la compra de viviendas, simplemente ya están diciéndonos que no les importa construir un sistema de pensiones y buscan liquidarlo”, manifestó Tuesta.

El vocero de la AFP también expresó que este nuevo proyecto no ha recibido las opiniones técnicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) en lo referente a Reactiva Perú, valores negociables ni incremento de 25% a 50% para adquirir primer inmueble.

“Los entes técnicos solo fueron consultados sobre retiros anticipados de fondos y todos se opusieron porque ya hubo cinco retiros entre 2020 y 2021 por un monto total de cerca de S/ 66.000 millones. Este Congreso ha demostrado que no le interesa el futuro y quieren hacer su agosto hoy. Desprecian lo que dicen los expertos, basados en sus intereses subalternos. Están destrozando el país”, aseguró.

En ese sentido, Tuesta alertó que este tipo de medidas no toma en cuenta la importancia y los beneficios que genera el ahorro previsional no solo para los afiliados, sino para todo el país.

“Al 2022, los proyectos en los cuales se han invertido los fondos de pensiones de 8,4 millones de afiliados, permitieron generar cerca de un millón de puestos de trabajo formales (directos e indirectos). Solo en infraestructura se ha destinado S/ 8.923 millones, permitiendo el desarrollo de diversos proyectos de telecomunicaciones, energía, transporte, ambientales, programas de salud, educación y apoyo general”, acotó.