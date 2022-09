A lo largo de este año, el sector inmobiliario en general ha mostrado una recuperación continua. Después de dos años de caída, al cierre del primer semestre de este año, la tasa registrada es de 23,35% con una proyección positiva hacia fin de año, que disminuiría a un 22%, según un reporte de la consultora Binswanger.

El sector de oficinas subprime o B tradicionales y grandes, ha tenido una recuperación en la tasa de ocupación de alrededor de 16,000 m2 en los primeros seis meses del año.

“Para el cierre del 2022, la tendencia de recuperación de estos segmentos se basa en la progresiva vuelta a la nueva normalidad, la oferta reducida y el potencial crecimiento de nuevos negocios como startups”, señaló Jorge Fernández, director ejecutivo de SOHO Inmobiliaria.

El ejecutivo indicó que las oficinas B tradicionales vs las oficinas B grandes, se diferencian básicamente por el metraje, que en el caso de las primeras oscila entre 60m2 y 200m2, mientras que las últimas tienen áreas de más de 500m2.

Ejes corporativos

El reporte inmobiliario señala que Lima alberga 12 ejes corporativos (San Isidro, El centro Histórico de Lima, Lince, San Miguel, Magdalena, San Borja – Santa Catalina, Ate, Surco- La Molina, Chacarilla, Las Gardenias, Surquillo y Miraflores) con al menos 5 edificios subprime u oficinas tipo B, cada uno.

“Este año, Miraflores además de consolidarse como Hub empresarial, ha fortalecido su liderazgo en el segmento de oficinas B tradicionales”, agregó el ejecutivo.

Además, mencionó que la ocupación de oficinas B tradicionales registrada durante el primer semestre en Lima, superó en más de 300% la nueva ocupación de las oficinas B grandes, sumando más de 12.000m2 vs 4.000m2 respectivamente.

En lo referente a tarifas de alquiler, las oficinas tradicionales oscilan entre los US$ 8 y US$ 14 por m2, y las oficinas grandes entre US$ 7 y US$ 10 por m2.

“Un factor importante para quienes deciden alquilar oficinas B de tamaños medianos o tradicionales es que los edificios también ofrezcan áreas comunes pues permite a las empresas aprovechar al máximo cada m2″, concluyó Fernández.