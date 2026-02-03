Robos y mermas en el retail genera pérdidas por más de S/700 millones, ¿cuáles son las modalidades más frecuentes y cómo nos impacta?

ISEG Perú ha preparado el Segundo Estudio de Merma del Retail Peruano, que permite analizar las mermas que registró el rubro durante el último año y la pérdida real que se genera con ella. En un adelanto de este informe, compartido en exclusiva con Día1, se estima que las pérdidas totales por siniestros durante el 2025 ascendieron a S/700 millones y, como máximo, hasta S/1.000 millones. De esta cifra, el 48,03% es por merma conocida (productos malogrados, golpeados, vencidos) y 51,97% corresponde a merma desconocida (hurtos, robos, deshonestidad).

En los últimos años la merma se ha incrementado ligeramente. Lerner explica que esto responde a la expansión del propio retail y al aumento de la inseguridad en Perú, así como en muchos de nuestros países. A ello se suma que las penas y sanciones por los robos más comunes en el retail son mínimas en el Perú.

“La merma ha crecido y está subiendo un poco todos los años, se ha incentivado un poco más, pero siempre ha existido. El robo hormiga del público es el más fuerte”, agrega Ernesto Aramburú, experto en retail y director de A&M Gestión y Desarrollo.

Y si bien aún no son tan frecuentes en Perú, los cajas de autoservicio o ‘self checkout’ también representan un riesgo, anota, ya que ahí se producen cambios de productos. “Las transacciones por ‘self checkout’ tienen un 30% de incidencia de robo que en las transacciones en una caja normal”, sostiene.

Por su parte, Leslie Passalacqua, presidenta del gremio de Retail de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), remarca que la merma en el retail siempre debe estar provisionada en el presupuesto.

“Siempre hay mermas, el retail tiene un promedio de entre 1,5% a 2% de merma [del total de sus ventas] dependiendo del rubro. La merma es el asesino silencioso que está ahí, que si no lo contabilizas dentro de tus costos, complica“, asegura la ejecutiva a Día1.

De hecho, Lerner explica que en su presupuesto cada retail tiene un porcentaje provisionado de la merma por estas contingencias. Si la merma resulta menor a lo estimado, se genera un adicional positivo en sus resultados; pero si no se provisiona o si al final la cifra es más alta, esas pérdidas impactan en la utilidad.

Hugo Rodríguez. Coordinador académico del Programa de Alta Especialización en Retail Management de ESAN, explica que cuando se habla de presupuestar la merma se debe establecer como objetivo operacional un nivel máximo. “La puedes manejar cuando la identificas y tienes un plan específico para eso, porque la merma es compleja”, anota. De acuerdo al experto, la merma para el retail de alimentos es menor que, por ejemplo, la de las farmacias, por el valor unitario de los productos.

Según relata el experto, en negocios como el retail, donde los márgenes son apretados, no gestionar bien la merma impacta en el Ebitda o margen operacional de las compañías del sector, el cual puede variar. Por ejemplo, indica que en los supermercados este margen llega a alrededor de 8%; en tiendas por departamento puede ser de 10%; y en farmacias, cerca de 12%. En esa línea, si se tuvieran pérdidas por merma de más de 2% o 3%, fuera de lo previsto, ello impactará, sin duda, en la operación. “Los que más ganan son aquellos que tienen mejor estructurada su parte financiera”, menciona.

No obstante, Lerner de ISEG precisa que hoy la pérdida real del retail no es solo merma, ya que es un fenómeno ampliado que repercute en la pérdida de mercadería por quiebre de stock, logística inversa, gastos de logística -que se generan por no tener la mercadería y volver a pedirla-, entre otros aspectos que hoy el retail no considera dentro del impacto en su rentabilidad. Todo ello, afirma Lerner, debe ser analizado para la toma de decisiones, así como las amenazas del cibercrimen; un concepto que el estudio de este año ya contempla.

Rubros y tipos de tiendas más afectadas

De acuerdo al estudio, las tiendas hard discount (2,70% de sus ventas) y los supermercados (1,8% de sus ventas) son los dos canales de retail moderno con mayor merma. Le siguen farmacias y tiendas por departamento. (Ver infografía). Lerner precisa que los supermercados y las tiendas de ropa ‘fast fashion’ son los retailers que presentan la mayor incidencia. En el caso de los supermercados, también existe un componente de pérdidas por tratarse de productos perecederos.

En cuanto a las modalidades, Lerner cuenta que un 40% de los robos que se dan en el retail son prendas ocultas en mochilas. No obstante, indica que el robo interno es 10 veces más alto que el robo externo.

Para Rodríguez, en valor, las farmacias, joyerías, perfumerías y tiendas de ropa son las que tienen un mayor valor de merma por el costo de los productos. “Todo lo que tenga prendas o productos chicos”, apunta Aramburú.

¿Son las tiendas grandes las más afectadas? Lerner asegura que los supermercados grandes son los que más problemas tienen por el tamaño, porque cada vez hay menos gente de seguridad. “Antes un supermercado se manejaba con 15 personas de seguridad. Hoy día se maneja con seis o siete. Se han reducido, porque el costo de la mano de obra aumenta. Por lo general son las grandes superficies las que más sufren. Las pequeñas pueden sufrir otro tipo de delitos más relacionados a asaltos u otros”, estima.

Inversión en seguridad

Passalacqua afirma que ante el incremento de la inseguridad, y para monitorear las contingencias que se producen en el sector, los retailers invierten en cámaras, guardias y hasta en software de vigilancia. “Hay una inversión que también incluyes en el costo anual, dentro de tu presupuesto, para gestionar el riesgo y la pérdida. Se invierte en sensores, cámaras, antenas de seguridad, nuevas tecnologías que avanzan cada año; definitivamente hay más inversión año tras año; sobre todo, en tecnología con inteligencia artificial”, asegura.

El ejecutivo de ISEG coincide con esta visión, que también se refleja en el estudio. “En todos los casos se está invirtiendo más en seguridad, el retail busca siempre soluciones innovadoras que no afecten la experiencia del cliente”, anota.

El sector también invierte en tecnologías para identificar la mercadería de manera más rápida y para reconocer por dónde es que se generan las mermas, así como en reconocimiento facial.

Lerner sostiene que la inversión en el sector aumenta según el perfomance de la merma, y estima que el presupuesto destinado a seguridad podría estar creciendo 5% al año. Asimismo, comenta que muchas veces los montos de las mermas terminan trasladándose al precio de algunos productos.

Rodríguez agrega que, en efecto, cuando la merma no puede ser gestionada, quien paga la cuenta al final puede ser el cliente; aunque esto no impacta a todos los productos por igual. Detalla que el retail suele hacer un trabajo fino identificando cuáles son las categorías de productos que generan las mayores pérdidas, y son esos productos los que pueden tener un incremento de precio.

“No todos los retailers lo hacen [subir el precio ante las mermas], pero es una práctica de alguna manera común”, apunta.

¿Cómo impacta la merma al retail en otros países? El Perú tiene de los ratios más bajos de la región, asegura Lerner, así como Colombia. En tanto, México y Chile son los países con un mayor ratio de merma, por lo que en algunos retailers han tenido que poner barreras en la mercadería, como vitrinas, jaulas y cadenas, porque los niveles de merma eran tres veces más altos de lo esperado.