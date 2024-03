La Procuraduría Pública inició indagaciones preliminares en su contra por la orden de servicio de Rosa Sánchez, y la Fiscalía también ha realizado diligencias en la sede del Minem por este caso.

Tengo una larga amistad con Rosa Sánchez, trabajó en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) acompañando en los últimos años a sus presidentes institucionales y acompañando en eventos mundiales como China Mining, en el PDAC, y otros. Fui presidente del IIMP, la conocí y desde ahí cultivamos una buena amistad. Es una excelente colaboradora y tiene buen desempeño. Pensé que podría apoyarme en la gestión y en el ministerio, porque cuando uno viene, necesita de quien le lee su pensamiento.

Creo que hasta ahí no hubo ningún problema. También, su contratación fue una orden de servicio, no contrato con la institución. Soy un profesional modelo, puedo no ser perfecto, pero nunca corrupto.

¿Es cuestionable que se haya usado el vehículo oficial para ella?

Hay una disposición en el ministerio: que las personas que apoyan a la alta dirección se les brinda el recojo y se las deja en sus domicilios [en movilidad]. Eso ya se dejó de hacer y fueron pocas veces, no sé si dos o tres veces, porque aquí trabajamos muy temprano y hasta tarde.

¿Esto da una reflexión de tener mayor rigurosidad en sus acciones?

Es totalmente cierto, pero también es verdad que en el Ministerio parece que existen personas que no están de acuerdo con mi proceder, porque la verdad toda esa información ha salido de aquí. Eso sí, tengo que enfatizarlo, todo sale de aquí mismo.

Sobre el caso de Pevoex Contratistas por el que fue interpelado en el Congreso, ¿llegó a decirle a la presidenta Dina Boluarte, cuando lo llamó para ser ministro, que tenía un vínculo con la empresa?

Por supuesto, tengo que ser sincero y transparente.

¿Pondría su cargo a disposición?

Así es, pero no tengo motivos ahora, porque todo lo que he hecho está de acuerdo a la ley. Soy muy respetuoso de la ley. No hay motivo para eso y vuelvo a decir que todo está fundamentado. Aquí hemos venido a servir a la Patria, hay que reactivar la economía, los proyectos paralizados, hay que generar trabajo.

Minería

La República Democrática (RD) del Congo desplazó al Perú como segundo productor mundial de cobre, con una producción de 2,84 millones de toneladas. ¿Se puede revertir esto en el corto plazo, con su estimación de 3 millones de toneladas para este año?

Es un reto enorme, en la medida que conversamos con las empresas mineras, los proyectos en ciernes y los revisados acá en el ministerio. Les dijimos [a las empresas] si añadimos un 10% más de producción a las minas con una disposición ministerial y las mineras están de acuerdo. Sin mucha inversión, simplemente ajustes de productividad y capacidad. Inclusive, Las Bambas aportaría de 80.000 a 100.000 toneladas adicionales de cobre, siempre y cuando no haya bloqueo, ingresando al segundo tajo, Chalcobamba.

En la cartera de proyectos mineros hay cuatro con una inversión por encima de los US$1.000 millones. Entre ellos, Optimización Inmaculada, Ampliación Antamina, Zafranal y Pampas de Pongo. ¿Hay otros en el ‘pipeline’ con una inversión significativa?

La inversión nueva en este año será en [las minas] que tienen casi todo. Corani dispone de todos los permisos, está en el cierre financiero y es una inversión un poco menor de US$600 millones. Este año empieza su construcción. Otra mina nueva, Yumpag, invirtió más de US$100 millones. Luego vienen las ampliaciones. Las Bambas entra a Chalcobamba en primera fase y aparte tiene una inversión de US$1.600 millones en la ampliación del tajo Ferrobamba, que va a continuar. Optimización Inmaculada está ‘ad portas’ de salir todos sus permisos, también es una inversión considerable. También está Integración Coroccohuayco, al que le estamos dando todo el apoyo en el tema de consulta previa, que es lo único que falta para anexarla y con lo cual doblaría su producción. Llegaría a montos extraordinarios en la producción de cobre.

Luego está Hudbay, que anunció un nuevo descubrimiento para alargar la vida de la mina Constancia. Otra mina, Raura, encontraron más mineral que alarga su vida por más de 10 años.

Con ello, ¿a cuánto se llegará en producción de cobre?

Sumando a todos [ellos], podríamos llegar a los 3 millones de toneladas. Esa es la meta, pero aún así no vamos a alcanzar a la RD Congo. El detalle es que en Perú, de sus 51 proyectos [en cartera], el 72% son de cobre y necesitan de una inversión prácticamente de US$40.000 millones. Hablamos de megaproyectos como Río Blanco, Michiquillay, El Galeno, Conga, La Granja, Haquira y Cotabambas. Nos hace pensar que todavía tenemos a futuro megaproyectos con inversiones mayores de US$3.000 millones. Todos esos recursos suman casi un 9% de las reservas mundiales de cobre. Cuando hay más reservas, tenemos para seguir aumentando la producción.

La RD Congo finaliza con la mina Kamoa-Kakula, que es muy rica y tiene 5% a 6% de cobre como mineral de cabeza. Después no hay otro [proyecto], creo, aunque también están explorando.

¿Cuál es la situación concreta del proyecto minero Tía María?

Tía María tiene todos los permisos, pero hay un sector que se opone. Esa oposición fue grande en el pasado, hay que reconocerlo, pero se ha disminuido considerablemente. Son pocas personas que se oponen, no van a cambiar y están apoyados por todas las ONG antimineras.

¿Hay un año previsto para su inicio de construcción?

En este momento no, pero en cualquier momento puede empezar. Uno ve que hay un proyecto que se desarrolla ahí y con minería moderna. Tiene que quedar bien claro, la minería moderna convive con la agricultura tranquilamente. Este proyecto como un aliado del Valle del Tambo podría potenciar el ganar una mayor frontera agrícola y también quizás cultivos más modernos, de pronto se vuelve agroexportador.

¿Cómo ve la economía nacional?

Arrancamos con casi 1,4%. En el segundo, tercer y cuarto mes debe mejorar para alcanzar por lo menos un 3%, aunque sigue siendo poco. Necesitamos crecer 5%, 6% para generar miles de empleos, por no decir millones, para que la gente tenga trabajo y así derrotemos la pobreza.

Soy un fiel creyente que solo el mejor programa social de un gobierno es generar empleo, más allá del asistencialismo, que es un paliativo y te saca de paso, pero no es sostenible en el tiempo.

Además… El oro y la formalización El Congreso derogó una disposición del decreto de urgencia para que los mineros tengan hasta este mes la posibilidad de inscribir en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sus contratos de concesión de explotación minera, con lo que el plazo para el registro culminará a fines del año. ¿Considera esta decisión oportuna? Desde el 2001 trabajé el proyecto de ley -que fue ley- de formalización de pequeños mineros y mineros artesanales. Con la Ley de Bases de la Descentralización, en el 2002, muchas competencias fueron trasladadas a los gobiernos regionales y una de ellas fue la minería artesanal, la informal y la ilegal. Las regiones nunca tuvieron la capacidad ni recursos para hacer [el proceso de formalización]. El Reinfo si bien fue creado con una buena intención, al final fue distorsionado su uso. Eso también tiene que acabar. ¿Desde el Minem se propondrá un proyecto de ley para la pequeña minería? Lo estamos trabajando, pero hay una dificultad grande. El tema pasa por los gobiernos regionales. Si solo fuera una tarea del gobierno nacional, lo hacemos, pero chocamos con los gobiernos regionales y si quisiéramos retornar las competencias al gobierno nacional, estaríamos chocando con la Ley de Bases de la Descentralización. ¿Qué se puede hacer? Aplicar tecnología, trazabilidad, ir a las plantas concentradoras que reciben minerales formales, informales y algunas que reciben ilegales. No generalizo todas, algunas sí entienden la naturaleza del daño de toda esta distorsión. La mayoría parece que son plantas concentradoras menores a las 350 toneladas por día. Es un punto del que tenemos que ir para saber de dónde reciben el mineral. Queremos que exista la minería artesanal, que existe en el mundo, pero que trabajen con normas adecuadas de trabajo, seguridad y respeto al medio ambiente. No tenemos que mirarlo desde un solo ángulo y tengo una visión, pero hay que ordenarlo. Si controlamos la producción de oro, ¿habría que crear una institución que compre el oro? Porque se está yendo a Bolivia y una parte a Ecuador. Y se habla de dos millones o un millón de onzas, digamos que sea un millón, se va más o menos US$3.000 millones a US$4.000 millones, lo que deja de percibir el Perú. Eso también afecta, pero mueve la microeconomía.





Petro-Perú

Respecto a la situación de Petro-Perú, ¿qué seguridad hay de que no vuelva a haber un nuevo rescate financiero o extensión de garantías?

Creo que va a haber, con sinceridad.

¿Este año?

No soy el encargado de decirlo, porque hay un nuevo directorio. Los montos que se dieron en extensión y garantía no alcanzan, tiene mucha deuda y va a seguir teniéndolo . Pero el nuevo directorio, si bien todavía no nos presenta el informe, tiene algunos avances: ya encontró los puntos donde se pueden hacer ajustes. Por eso hemos dicho austeridad total, una restructuración.

¿Hasta cuándo tiene plazo el directorio para presentar el plan?

Ya deben de estar presentando un primer avance. Probablemente unos cuatro meses más y luego se verán las recomendaciones que darán, será, por ejemplo, que Petro-Perú debe volver nuevamente al Fonafe. Ya deben de estar presentando su primer avance.

¿Este primer avance será presentado en la semana siguiente o dentro de dos semanas?

Sí. Hay una luz al final del túnel. No he visitado todavía la refinería. Que es sobredimensionado el precio, lo es. Que es mucha deuda, lo es. Pero, es una joya. Falló al inicio porque se malogró el flexicoquer, porque hubo tensión de corriente, eso también había que prever. Esto cuando comience a producir con una buena gobernanza y gerencia, va a dar utilidades.

Si reactivamos los lotes petroleros, ya firmamos [la transferencia de] el Lote 192 con Altamesa y la producción del Lote 95 es más de 21.000 barriles por día. Hoy [miércoles] en la tarde vamos a tratar el Lote 8. Así, reactivamente varios lotes, captaremos unos 50.000 a 60.000 barriles para reactivar nuevamente el Oleoducto Norperuano. Según un informe de [la empresa] Techint, tiene para 30 años más, pero hay que cuidarlo. Habrá que ver con el Ministerio de Defensa y el del Interior su resguardo y también cómo le damos trabajo a la gente.

Sobre los lotes I, VI y Z-69, entregados temporalmente a Petro-Perú, ¿hay una fecha para iniciar los concursos públicos de licitación?

Tenemos una nueva viceministra de Hidrocarburos y un nuevo presidente de Perupetro. Hoy entraron a labores y vamos a trabajar con ellos. Tengo mucha esperanza que todo sea bien pensado y decidido. Tiene que haber un sustento, un fundamento de quién es el que va a explotar adecuada y económicamente [cada lote] y que sea sostenible.

¿Qué visión tendrá Perupetro con este cambio en su presidencia?

Que esté cerca a los lotes y trabaje con las comunidades, porque las comunidades que están en la selva merecen mucho apoyo.

¿Hay interés de otros inversionistas para realizar operaciones de exploración?

Ha estado fallando Perupetro [en eso]. Lo sé por falta de gestión y coordinación. Aquí en todo hay que coordinar. En el Minem he encontrado un equipo ministerial sólido, especialmente para el aparato productivo. Los ministerios que producen, Minem, Agricultura, Produce y hasta el Ministerio de Cultura, necesitan coordinar para todo, porque es transversal. Si trabajamos así, el Perú se levantará rápido. [El Ministerio del] Ambiente está totalmente dispuesto y planteó en el último Consejo de Ministros trabajar en coordinación con otros sectores, lo que fue aprobado unánimemente.

¿Entonces van a haber destrabes por el lado de permisos ambientales?

Por supuesto, se van a acelerar, pero no bajarán las vallas.

Gas natural y electricidad

En lo que respecta a gas natural y su masificación en el país, ¿se conversó con el Congreso por los proyectos en relación? ¿Hay algún plan?

El ministerio tiene todo un plan de masificación de gas, inclusive con su presupuesto, pero surgen otros [regiones] que piden gas. Estamos trabajando en eso, para ver las zonas que vamos a priorizar.

¿Cuáles serán?

La priorización, ahora, son las regiones del sur.

Siendo así, ¿cuándo se iniciará con la implementación de redes de ducto?

Eso estamos negociando. Hay varios este postores y opinantes que dicen qué cosa debemos de hacer. Nosotros escuchamos, [que] no nos gane el tiempo para también convocar a otras instancias del Estado y poder decidir. Tiene que haber algo novedoso para antes del 28 de julio.

¿Se tendrá como fuente de origen el lote de Camisea?

Cuando empezó Camisea, fue con 14,7 trillones de pies cúbicos [en reserva de gas]. En 20 años se ha gastado alrededor de 5 trillones y todavía quedan 9 trillones, pero hay que empezar con la perforación. Todos dicen que ‘si hay demanda, perforan, y si no hay, para qué perforamos’. Con lo que tenemos, hay para 30 años todavía [de gas].

Al sur de Camisea también hay unos descubrimientos de gas también. Estoy totalmente seguro de que gas tenemos para 50 años, por lo menos.

¿Van a impulsar el proyecto de una petroquímica de Marcona?

Es un objetivo del Gobierno, también es un negocio de privado. El gobierno tiene que dar las condiciones, el marco legal, las facilidades y declarar de interés público. Una vez hecho eso, tenemos dos empresas que podrían [ejecutar], uno más avanzado que otro. Hemos sentado aquí a Pluspetrol, que vende la molécula, a la Transportadora de Gas del Perú, que va a trasportar hasta Lurín, y de ahí Contugas si fuera a Ica. Se ponen de acuerdo cobran sus regalías, su flete por el tamaño y el precio de la molécula.

Un proyecto petroquímico tiene un horizonte de 20 o 25 años, sino no sería rentable. Hay que asegurar la continuidad de la provisión de gas.

Durante el año pasado y en el presente se adjudicaron y anunciaron la licitación de diversos proyectos eléctricos. ¿Cuánta es la brecha en suministro eléctrico en el país?

La brecha fundamentalmente es en las regiones, por decir la selva, y en ciertas regiones del sur del Perú, tanto en transmisión y distribución, y en electrificación rural. El ministerio tiene tabuladas las zonas, pero siempre hay más necesidades. Todos quisieran electrificarse, es un servicio que tiene que dar el Estado.