El expresidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Roque Benavides, consideró este domingo que la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, “está sola” en el Gabinete Ministerial, debido a que hay personas “que no creen en la economía de mercado”.

En esa línea, lamentó que el Gobierno no haya tenido “ningún éxito en la lucha contra el COVID-19” y le pidió al presidente Martín Vizcarra reformar su Gabinete por uno de emergencia que “permita salir de esta crisis”.

“Creo que la ministra de Economía está sola en el Gabinete. Es obvio que los enfrentamientos son de tal magnitud que el presidente debería hacer una recomposición y tener un gabinete de crisis. Tenemos hoy, no una recesión, sino una depresión. Creo que la ministra de Economía hace mucho esfuerzo, pero pareciera esta muy solitaria porque está con gente de otras ideologías. Negar eso sería tomarle el pelo al público”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“Las cifras demuestran que no hemos tenido ningún éxito ni en el campo de la salud ni en el económico en la lucha contra el COVID-19”, señaló.

En ese sentido, Benavides dijo que “es evidente” que el Gobierno “tienen un sesgo antiempresa” y le pidió al mandatario que entienda “que solo juntos vamos a poder salir de esta crisis”.

“Creo que es evidente que este Gobierno no tiene confianza en el sector privado. Recientemente el presidente ha empezado a hablar un poco del sector privado pero creo que hay un evidente sesgo antiempresa”, manifestó.

“Yo noto que no hay una confianza en las empresas, creo que el escándalo de Lava Jato y las encuestas hacen que tenga esta postura con las empresas, pero no se puede meter a todas las empresas en el mismo saco, solo con un plan masivo de inversión de la mano de los empresarios se va a poder sacar al país de esto”, agregó.

CRITICÓ ABUSOS DE CLÍNICAS

En otro momento, Benavides se refirió a los abusos que se han cometido en clínicas privadas y cuestionó que el Estado no pueda sancionar adecuadamente los mismos

“No puedo estar de acuerdo con el abuso, cuando se trata de la salud de las personas en una crisis como esta. Si hay algo condenable, hay que condenarlo, pero ¿dónde están los funcionarios para sancionar esos abusos o nuestro Estado no funciona para nada?”, se preguntó. “No puedo estar de acuerdo con aquellos que actúan mal”, remarcó.

El jueves pasado el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, anunció que el Gobierno se encuentra revisando el marco normativo para una mejor fiscalización de las clínicas privadas que estarían cobrando montos excesivos por el tratamiento del COVID-19.

En diálogo con TV Perú, el primer ministro señaló que los mecanismos de fiscalización actuales son “bastante débiles”, y que “SuSalud debería estar actuando”.

