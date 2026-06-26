La minería peruana puede llegar a recircular hasta el 97% del agua en sus operaciones de tajo abierto, sostuvo Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, en su participación en el panel ‘Does the mining business model have to change?’ en el World Mining Congress (WMC) 2026.

Roque agregó que este tipo de avances son muestra de la evolución tecnológica y la búsqueda de una mayor sostenibilidad en el sector minero.

De acuerdo con Benavides, esta gestión se convirtió en un componente central en el modelo de las operaciones mineras.

En esa línea, sostuvo que la minería moderna no solo debe apuntar a extraer recursos, sino también a integrarse con el entorno y distintas actividades económicas a través de una gestión coordinada del agua, como es con la agricultura.

Potencial geológico

En el panel, Benavides sostuvo que hay un potencial geológico en el país y en especial la Cordillera de los Andes. En ese sentido, indicó que existen amplias oportunidades para el descubrimiento de nuevos yacimientos impulsados por el avance de la tecnología y la exploración minera.

Por otra parte, el ejecutivo resaltó la importancia de la inversión minera a largo plazo y tomó como referencia el trabajo de Buenaventura. Sostuvo que la compañía ha generado aportes en el empleo y el desarrollo regional, con presencia en múltiples regiones del país.