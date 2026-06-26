Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, en el World Mining Congress 2026. (Foto: IIMP)
Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, en el World Mining Congress 2026. (Foto: IIMP)
Por Redacción EC

La minería peruana puede llegar a recircular hasta el 97% del agua en sus operaciones de tajo abierto, sostuvo Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, en su participación en el panel ‘Does the mining business model have to change?’ en el World Mining Congress (WMC) 2026.