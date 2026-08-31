El presidente de Expomina Perú 2026, Roque Benavides, calificó de indispensable que el Gobierno incluya medidas para la formalización minera en el proyecto de facultades legislativas que enviará al Congreso por un plazo de 120 días.

Añadió que la informalidad es un problema muy serio en la economía peruana y de ella no se escapa la minería. Incluso la presencia de mineros ilegales, prosiguió, tiene un impacto negativo en lo económico, social y ambiental.

“Tiene que haber facultades para promover una Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Eso es prioritario, pues la minería ilegal es fuente de corrupción y hay que enfrentarla”, apuntó. Benavides hay que ser más exigentes con quienes pretenden ser incluidos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El papel del Minem

Benavides señaló que el Ministerio de Energía y Minas debe ser el real articulador de los proyectos mineros y ser la verdadera Ventanilla Única que permita destrabar y agilizar los proyectos mineros que llega a 66 iniciativas por más de US$ 64,075 millones.

Consideró que un evento internacional como Expomina, que se realizará entre el 09 y el 11 de septiembre, permitirá que se debata el destrabe de los proyectos mineros planteando medidas en ese sentido.

“El sector público debe acompañar al sector privado. Antes se hablaba solo con el Ministerio Energía y Minas, lo que toca es hacer un esfuerzo de simplificación”, agregó.

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Simplificación y exploración

Es más, indicó que la simplificación de trámites también debe ser parte del pedido de facultades del gobierno. Para Benavides, si este Gobierno toma las medidas y realiza los cambios adecuados para agilizar la inversión minera, al menos la mitad de la cartera de proyectos de inversión minera debería de iniciarse en los próximos cinco años.

También dijo que la simplificación de trámites tendría impacto en la promoción de la exploración. “En Canadá toma 15 días sacar un permiso para hacer una perforación diamantina y en el Perú, un año. Algo tenemos que hacer”, advirtió.