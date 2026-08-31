Presidente de Expomina Perú 2026, Roque Benavides. FOTO: GEC
Presidente de Expomina Perú 2026, Roque Benavides. FOTO: GEC
Por Redacción EC

El presidente de Expomina Perú 2026, Roque Benavides, calificó de indispensable que el Gobierno incluya medidas para la formalización minera en el proyecto de facultades legislativas que enviará al Congreso por un plazo de 120 días.

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