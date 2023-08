Este jueves, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) anunció la intervención de Caja Rural de Ahorro y Crédito Raíz. La aplicación de este régimen se debe a que la entidad financiera estaba en insolvencia.

Los motivos de la intervención se sustentan en una disminución del patrimonio de Caja Raíz y de su ratio de capital global.

Y es que al 30 de junio de este año, el patrimonio de la entidad fue de S/60,7 millones y su ratio de capital global era de 6,8%. Sin embargo, luego de se aplicaron pérdidas por S/44,3 millones tras una revisión de la SBS, el monto se redujo a S/16,4 millones, lo que representa para la SBS una disminución de 70,31% entre el periodo de junio de 2022 y junio de 2023, mientras que el ratio de capital global descendió a 1,94%, explicó Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de Banca y Microfinanzas de la SBS, en conferencia de prensa.

“Si uno ve los datos de la Caja Raíz, ya tenía indicadores negativos al cierre del 2022. Esto, de alguna manera, ya tenía señales de alerta hacia el mercado, porque esto se da a través de un reporte de una calificadora de riesgo”, complementa Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad Esan.

"Las cajas rurales son las empresas más afectadas por la pandemia y la recesión, en la medida que su cartera está mucho más dirigida a microempresas y pequeñas empresas (mypes)"

Un ejemplo de ello es que, para marzo de 2023, los reportes de las calificadoras JCR Latino América y Pacific Credit Rating aplicaron un downgrade de B- a C+ y de C+ a C, respectivamente, a la entidad intervenida, señalando que hubo un deterioro en la calidad de la cartera, aumento en los niveles de morosidad, bajos niveles de cobertura, niveles de rentabilidad decrecientes, entre otros aspectos.

“Las cajas rurales son las empresas más afectadas por la pandemia y la recesión, en la medida que su cartera está mucho más dirigida a microempresas y pequeñas empresas (mypes). Las cifras indican que todas las cajas rurales, casi en general, están bastante estresadas”, comentó Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico.

A su vez, Jorge Delgado, presidente de la Asociación de Instituciones de Microfinanzas del Perú (Asomif), apuntó que esta situación, teniendo en cuenta la pandemia, las protestas y los eventos climatológicos, habría ocasionado que hayan clientes que no puedan cumplir con sus obligaciones. A ello se sumarían las dificultades en la colocación de créditos y generación de ingresos por parte de Caja Raíz, consideró.

La intervención de Caja Raíz es la primera en el año a nivel de cajas rurales de ahorros y créditos. Por otro lado, en lo que va del año, la SBS declaró la disolución de 27 cooperativas de ahorro y crédito. De esta cantidad, 24 cierres se dieron por causal de inactividad.

Situación

Es necesario mencionar, y como lo han señalado los expertos consultados, que esta intervención no significará un mayor impacto en el sistema financiero.

Delgado y Lizarzaburu explicaron que ello se debe a la presencia del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), que para este año cubre ahorros de hasta S/123.920. Según la SBS, el 96,3% de los ahorristas de Caja Raíz tienen montos menores a esta cifra, por lo que podrán recuperar el 100% de sus ahorros.

Castellano complementó que los depósitos que cubría esta caja rural, de 0,2% del sistema financiero de acuerdo con la SBS, no son cuantiosos como para esperar una afectación.

La superintendencia agregó que el viernes se va a informar cuál será la entidad a cargo de la devolución de los ahorros.

¿Qué ocurre con los préstamos o deudas que podían tener las personas con esta caja? Según la SBS, estos clientes podrán continuar realizando los pagos de sus deudas en otras entidades, como el Banco de Crédito del Perú, BBVA, Scotiabank y Banco de la Nación, y otros canales que serán informados en los siguientes días.

Recomendaciones

Esta situación también va a generar que las personas mejoren su cultura financiera, indicó Lizarzaburu. Tanto él como Castellanos apuntaron a que los ciudadanos no deben ver solamente las tasas de interés que puedan ofrecer las entidades del sistema financiero para los depósitos de ahorros.

Es así que el profesor de Esan sostuvo que uno debe mirar si el monto a depositar es menor al máximo que cubre el FSD, así como revisar el tamaño del patrimonio de la entidad, su morosidad o si genera utilidades.

“Los ratios de relación deuda-patrimonio, el cómo evoluciona el patrimonio y la morosidad son primeros indicadores a mirar en la medida que uno va cimentando su cultura financiera”, acotó.

A su vez, Castellano complementó que se debe revisar la calificación crediticia que tengan las entidades. Además, señaló que si bien existe el FSD, este no tiene recursos infinitos, apuntando a que no existen inversiones sin riesgos, aún si son pequeños riesgos.