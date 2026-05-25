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La SBS propone responsabilidades críticas para las empresas de seguros (Foto: Andina)
La SBS propone responsabilidades críticas para las empresas de seguros (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó un proyecto normativo que regula la oferta de los seguros paramétricos en el país, producto que está mostrando un amplio desarrollo a nivel mundial como complemento a las coberturas de seguro tradicionales contra riesgos catastróficos, contribuyendo a mejorar la resiliencia económica y la capacidad de respuesta ante eventos extremos.

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