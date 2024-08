La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), informó que, entre enero y julio de este año, se han registrado un total de 643 denuncias de préstamos informales de las cuales 554 pertenecen a préstamos por aplicativos.

Carlos Cueva, jefe del Departamento de Asuntos Contenciosos de la entidad, anotó que, en los últimos dos años y medio, esta sería la modalidad más usada en la informalidad. “Los casos de captación de dinero han bajado sustancialmente porque ya tenemos un trabajo de prevención y hay una educación financiera en el público que se refleja en el hecho de que muchas de las consultas que recibimos son para preguntar por algún esquema que han conocido”, dijo.

Así, afirmó que hay una mayor conciencia del público ante un ofrecimiento de esquema de captación y saben que existe la posibilidad de verificarlo en la web de la SBS.

Por su parte, Daniel Reátegui, coordinador de Supervisión de Actividades Informales de la SBS, explicó que en el 2023 se recibieron 1.847 denuncias sobre diversos temas de préstamos informales, pero el grueso, unas 1.600, fueron sobre aplicativos de préstamos informales.

“Hasta antes del 2022, la mayor cantidad de denuncias era sobre captación ilegal de dinero y préstamos fraudulentos. A partir del último trimestre del 2022 cambió completamente la figura por este esquema novedoso de aplicativos informales”, explicó.

Para la SBS, existe una menor cantidad de denuncias por este esquema respecto al año pasado, pero esto podría deberse a que las personas prefieren no denunciar porque consideran que son montos que vale la pena denunciar, o porque son extorsionados de alguna manera.

En un trabajo de coordinación con Google LLC, la SBS logró que más del 69% de los aplicativos denunciados por el público sean eliminados de Google Play Store.

Enrique Castellanos, profesor de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico, explicó que los préstamos informales siempre han existido, lo que ahora sucede con ellos es que, gracias al avance de la tecnología, llegan más efectivamente y más rápido a la mayor cantidad de gente.

“Es más una consecuencia de la virtualidad y el desarrollo de la tecnología y el internet que ha facilitado este negocio que antes se hacía de forma física y la llegada a los clientes potenciales es más eficaz”, agregó.

Para el experto, si las personas buscan este tipo de préstamos es producto de la informalidad del país pues los bancos no pueden prestar si las personas no les brindan papeles o documentos para evaluar su capacidad de pago.

Aplicativos de préstamos informales detectados por la SBS EkeCredito - préstamo personal

Ángela Crédito - préstamo rápido

Seda Credito - préstamo personal

SolFácil - crédittos y préstamos

Hicredito - préstamos personales

FelizSol - préstamo persona

EnjoyCrédito - préstamo fácil

Picchu Cash - préstamo fácil

Yaper Dinero - préstamo rápido

RapidPrésta - préstamo urgente

ConseguirSol - dinero rápido

BotónSol - a botón de retirada

Huayna Money - préstamo rápido

AmigoDinero - préstamo rápido

PachaPago - crédito fácil

Qapay -préstamo rápido

TopPrésta - crédito rápido

Sobre esto, Castellanos sostuvo que se pueden ubicar aplicativos y luego salir más, por ello, no se le puede pedir al ente regulador que esté delante de los aplicativos, que son muy sencillos de realizar.

El problema, agregó, es que la persona que baja el aplicativo acepta entrar en ese tipo de negocios. “Como no se sabe quién está detrás, puede ser informal pero no ilegal. Ilegal es la usura y la cobranza violenta, pero prestar dinero no es ilegal. La persona que lo acepta está tomando un riesgo porque no sabe quién está detrás”, dijo.