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Resumen

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SBS regula seguros paramétricos que activan pagos ante eventos naturales. (Foto: Andina)
SBS regula seguros paramétricos que activan pagos ante eventos naturales. (Foto: Andina)
Por Christian Silva

El pasado 17 de setiembre, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el reglamento sobre seguros paramétricos, relacionado al diseño, comercialización y funcionamiento de este producto. En ese sentido, Carlos Izaguirre, superintendente adjunto de la SBS, dio alcances sobre este nuevo instrumento.