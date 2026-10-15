El pasado 17 de setiembre, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó el reglamento sobre seguros paramétricos, relacionado al diseño, comercialización y funcionamiento de este producto. En ese sentido, Carlos Izaguirre, superintendente adjunto de la SBS, dio alcances sobre este nuevo instrumento.

El producto

Durante un evento sobre seguros paramétricos, organizado por la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Izaguirre informó que este seguro no está relacionado al daño que puede ocurrir en las infraestructuras, sino a los eventos catastróficos que puedan darse.

En ese sentido, según la SBS, son es una alternativa en protección frente a fenómenos naturales, sean sismos, lluvias intensas, inundaciones, entre otros.

¿Cómo funciona el producto? Una vez que se tangibiliza el parámetro definido en el contrato, se activa el seguro y se destina el dinero al cliente o a las personas que este defina.

A modo de ejemplo, Izaguirre indicó que si un parámetro definido en el diseño es un sismo de 7 grados, de ocurrir este evento o uno de mayor intensidad, se activa el seguro. Si es de 6,9 grados, no se desembolsa el dinero de la póliza.

¿Quiénes son los clientes? Izaguirre precisó que los clientes inicialmente serían entidades públicas, personas jurídicas y organizaciones privadas.

“El que va a comprar el producto no va a ser una persona, sino alguien entendido en la materia: va a ser comercializador, que puede ser un banco o una caja, o un ministerio a través de alguno de sus programas sociales”, explicó.

Es así que en el diseño del producto, se debe documentar que existe una correlación entre el parámetro y el evento catastrófico. Esto para que no se establezcan situaciones que no ocurrirían en el país.

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Asimismo, Eduardo Ramos, presidente de Apeseg, apuntó que el seguro paramétrico exige que el diseño sea “súper específico” para definir los criterios.

Izaguirre agregó que este seguro es un complemento a los productos que ya existen para el mercado de seguros.

Los actores

Además de la aseguradora y el cliente, Izaguirre señaló que en el ecosistema del seguro paramétrico también están comprendidas agencias externas que calculan los datos de los fenómenos naturales: por ejemplo, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) para los sismos.

También se requiere de la participación de un agente de cálculo para procesar los datos en modelos, como la separación de información en distritos para los sismos, por ejemplo, y determinar los montos a pagar.

El desembolso del seguro se realiza en un plazo de 10 días, aunque el superintendente adjunto consideró que esto se podría realizar en dos días, luego de que se haya determinado el dato del evento natural.

“Se hace énfasis en la transparencia a la hora de vender, la explicación del riesgo base, los plazos de atención rápidos, los cuidados en el diseño del producto de las reservas [de la aseguradora]”, agregó.