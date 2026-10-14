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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Claudia Inga Martínez

Hace unos días, Interseguro envió una comunicación a sus clientes indicando que un tercero no autorizado había ingresado indebidamente a la información de un grupo de sus clientes.

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