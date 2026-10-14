Hace unos días, Interseguro envió una comunicación a sus clientes indicando que un tercero no autorizado había ingresado indebidamente a la información de un grupo de sus clientes.

En el mensaje enviado a los clientes afectados, la aseguradora indicó que aunque en la información que fue obtenida indebidamente se encontraban algunos datos personales, la empresa señaló que no se vieron comprometidos datos que permitan hacer transacciones u operaciones relacionadas con sus seguros. Pese ello, el mensaje generó preocupación en sus usuarios.

INTERSEGURO (Foto: Interseguro)

El martes, en efecto, Interseguro informó a El Comercio que el 7 de octubre detectó que un ciberdelincuente accedió de manera indebida a información almacenada en sus sistemas. La empresa activó sus protocolos de respuesta y detuvo el acceso no autorizado e inició una investigación para determinar el alcance del incidente de ciberseguridad.

Al ser consultada por este Diario sobre la fecha del acceso no autorizado, Interseguro comentó que si bien el 7 de octubre detectaron el acceso no autorizado, no ha sido posible precisar desde cuándo se dio la vulneración, pues el evento continúa en investigación. Así también, la empresa indicó que todavía no puede precisar la cantidad de clientes afectados o cómo se produjo el fallo, también por encontrarse el evento en investigación.

De acuerdo con la alerta de ciberseguridad difundida el 13 de octubre de 2026 en la red social X, el grupo Direwolf incluyó a Interseguro en su portal de extorsión y afirmó que extrajo aproximadamente 2,5 terabytes de información.

Esa publicación atribuye al supuesto incidente la exposición de archivos internos y registros vinculados con las operaciones de la aseguradora.

En medio de esta situación, El Comercio consultó con la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) para conocer más detalles sobre este ataque de ciberseguridad. La SBS confirmó que ha sido notificada oficialmente por Interseguro sobre el incidente y viene efectuando un seguimiento de la evolución de este y las acciones adoptadas por la compañía.

“La compañía informó una presunta exfiltración y exposición no autorizada de información y, conforme a su procedimiento de gestión de incidentes, viene realizando las investigaciones y acciones de respuesta para determinar su alcance e impacto, así como las medidas de contención y mitigación que correspondan”, comentó a este Diario el regulador.

Así también detalló que, de acuerdo con la información inicial comunicada por Interseguro, el 7 de octubre de 2026 la empresa tomó conocimiento, mediante un correo electrónico de un tercero no identificado, de evidencias relacionadas con documentos, tablas, columnas e información de bases de datos presuntamente filtradas.

La compañía, ante ello, validó internamente la exposición y mantiene en curso la investigación para determinar con precisión el alcance, volumen y detalle de la información comprometida, dijeron desde la SBS.

Las cooperativas tienen hasta fines de marzo de 2019 para registrarse en la SBS. (Foto: GEC)

En esta etapa, remarca el ente supervisor, la prioridad es determinar el impacto del incidente y ejecutar las acciones necesarias para su contención y mitigación que correspondan. Según lo informado, el evento no generó una interrupción significativa de sus operaciones y sus principales procesos continuaron funcionando con normalidad.

“La SBS ya se encuentra realizando el seguimiento y las acciones de supervisión correspondientes. Como parte del seguimiento supervisor, la SBS está recabando y evaluando la información sobre la naturaleza y origen del incidente, la información comprometida, los resultados de la investigación técnica y del análisis forense, así como las medidas implementadas y las acciones orientadas a prevenir eventos similares. Sobre esa base, se evaluará el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de seguridad de la información y ciberseguridad”, remarcó.

En el comunicado emitido por la compañía, esta precisó que el incidente se produjo en sus propios sistemas y no involucró a otras entidades u organizaciones del holding. Según el análisis realizado por la empresa, hasta la fecha, la información involucrada corresponde principalmente a datos de identificación, datos de contacto y números de póliza.

(Foto: Shutterstock)

Vale recordar que no es el único incidente que se ha producido en el grupo. Hace dos años atrás, en el 2024, en el mes de octubre, Interbank también vio vulnerados sus sistemas, que amenazó la filtración de datos personales de más de 3 millones de usuarios: nombres completos, números de tarjetas, teléfonos, fechas de nacimiento, documentos de identidad y hasta detalles de diversas transacciones bancarias. En ese entonces, la entidad confirmó que “un tercero” había accedido a cierta información con el objetivo de extorsionarlos.