De acuerdo con el Reporte Semanal de Scotiabank del 24 al 28 de noviembre, el crédito total se mantendría sólido y se ubicaría ligeramente por debajo de 6.0% en 2025 y en alrededor de 5,0% para el 2026. En los próximos meses habría una moderación en el crédito a empresas (por un efecto base) y en el crédito a personas (por el retiro de fondos de AFP).

“Como indicamos en nuestro Reporte Semanal del 22 de septiembre, alrededor del 8% de los fondos retirados se destinaría a amortizar deudas (impacto inicial)”, subrayan.

Al mes de octubre, el crédito continuó acelerando, alcanzando un crecimiento de 6,1% anual, alcanzando su mayor crecimiento en 39 meses (desde el 22 de julio) y continuando con su clara tendencia alcista desde finales del 2024, reveló Scotiabank.

De acuerdo con la información de la banca múltiple y empresas financieras que representan alrededor del 85% de los créditos del Sistema Financiero, el crédito a empresas, vinculado a la inversión privada, continúa con buena dinámica creciendo en 5,5% anual. El buen ritmo viene por el lado de los créditos corporativos, grandes y medianas empresas, es decir, se encuentra sostenido por los créditos mayoristas.

Por el lado del crédito a personas, vinculado al consumo privado, se ha mantenido con un sólido ritmo de crecimiento, registrando 6,9% anual en octubre. La buena dinámica es compartida tanto por el crédito hipotecario, que acelera en 7,0% anual (mayor crecimiento en 32 meses) como por el crédito consumo que lo hizo en 6,8%.

“Si bien en términos anuales se ve una corrección en el crédito consumo para el mes de octubre, esta fue por un efecto base (cambio de tipificación de los créditos en octubre de 2024 por parte de SBS), dado que en términos mensuales se registró un crecimiento de 1,0%”, sostuvo Scotiabank.

Los créditos de sectores económicos con mayor peso en la banca múltiple son los que mayor crecimiento vienen registrando. Tal es el caso de los sectores de comercio mayorista, logística y telecomunicaciones, comercio minorista, industria de alimentos, agroexportación y la minería.

Scotiabank explicó que estos seis sectores son los que están impulsando el crecimiento de las colocaciones a empresas, en línea con la buena dinámica de la inversión privada (10,9% acumulado al tercer trimestre del 2025, según cifras del INEI). Es importante mencionar que de los 28 sectores económicos a los que da seguimiento la entidad bancaria, 21 vienen registrando crecimiento. “En el pasado no era usual ver tantos sectores económicos expandiendo su crédito”, añaden.

De otro lado, la morosidad en la banca ha continuado reduciéndose desde 3,8% en 2024 hasta 3,4% en septiembre, nivel mínimo en cinco años (desde septiembre de 2020). En empresas, la mora descendió de 4,2% al cierre del 2024 hasta 3,8% en septiembre.

Por el lado de personas, la mora retrocedió ligeramente de 3,0% hasta 2,9%, en donde la mora de consumo se ubicó en 3,0%, su nivel más bajo en 29 meses, siendo más significativa la reducción en tarjeta de crédito que en préstamos, mientras que la morosidad del crédito hipotecario se ha mantenido muy estable entre el rango de 2,7% y 2,8% en los últimos 14 meses.