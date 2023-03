Los indicadores adelantados de actividad económica al mes de febrero indican cierta fortaleza en Estados Unidos, inclusive mayor a la esperada por el consenso del mercado, según el Departamento de Estudios Económicos del Scotiabank.

Para la entidad bancaria las probabilidades de recesión asignadas por los principales bancos de inversión se han venido reduciendo, dato que demuestra la resiliencia de la economía estadounidense gracias al mejor desempeño de la actividad económica frente a la coyuntura actual (altos precios y altas tasas de interés).

En ese contexto, remarcan el buen desempeño de las ventas minoristas, una expansión del Índice de gestores de compra (50 puntos en febrero), y en especial lo relacionado a la confianza del consumidor que, según la Universidad de Michigan, la de febrero fue la más alta en un año (66.4ptos) reflejando un mayor consumo para los próximos meses, el cual ya es sólido a pesar los altos precios y tasas de interés.

“Los modelos de JP Morgan muestran una menor probabilidad de recesión para EE.UU. respecto al cálculo del año pasado, pasando de 85% a menos de 50% en enero. De igual manera, Goldman Sachs y Citi redujeron su pronóstico, de 30% a 25% y de 50% a 40%, respectivamente”, remarca el Scotiabank.

LEE TAMBIÉN | Sunat: Impuestos se podrán pagar ahora vía Yape

En su reporte The Global Week Ahead: Why is growth risilient? publicado el 16 de febrero, hay algunos puntos que, según el banco, demuestran que la economía de EE.UU. se ha venido desempeñando mejor de lo que se esperaba hasta ahora.

Dentro de ellos se muestra que las presiones sobre la cadena de suministros han mejorado, lo que permite abastecer la demanda desatendida; las finanzas de los hogares mantienen menor deuda respecto a sus ingresos en los últimos 22 años; y el gasto en servicios se ha recuperado desde los niveles prepandemia. “Este gasto es representativo sobre el PBI y podría compensar parte del impacto de las altas tasas de interés en sectores más sensibles”, remarcan.