Resumen

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El mandato de Jerome Powell terminó el 15 de mayo, por lo tanto, Warsh asumiría oficialmente la posición de presidente de la Fed en la reunión del 17 de junio. Foto: GEC.
El mandato de Jerome Powell terminó el 15 de mayo, por lo tanto, Warsh asumiría oficialmente la posición de presidente de la Fed en la reunión del 17 de junio. Foto: GEC.
/ Graeme Sloan
Por Redacción EC

El Reporte Semanal de Scotiabank indicó que los últimos datos de Estados Unidos no han sido muy favorables para su economía, tanto la inflación como el empleo muestran signos de deterioro. El mercado sostiene sus expectativas de mantener las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en el rango 3,50% - 3,75%.

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