El Reporte Semanal de Scotiabank indicó que los últimos datos de Estados Unidos no han sido muy favorables para su economía, tanto la inflación como el empleo muestran signos de deterioro. El mercado sostiene sus expectativas de mantener las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed) en el rango 3,50% - 3,75%.

Según la herramienta FedWatch, la probabilidad de mantener la tasa de referencia sin cambios es de 51,2% y se observó que el mercado espera que se incremente a futuro. Cabe recordar que el 13 de mayo, el Senado de Estados Unidos aprobó el nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal.

PUEDES VER: Jerome Powell seguirá en la junta de gobernadores tras dejar la presidencia de la Fed

Como se sabe, el mandato de Jerome Powell terminó el 15 de mayo, por lo tanto, Warsh asumiría oficialmente la posición de presidente de la Fed en la reunión del 17 de junio. El informe de Scotiabank sostiene que su nombramiento llega en un momento complicado para la entidad, enfrentándose a una inflación más alta y un mercado laboral débil que podría dificultar la aplicación de los recortes de tasas de interés que exige el presidente Donald Trump.

Datos económicos

La inflación se aceleró a 3,8% anual en abril desde 3,3% en marzo, su nivel más alto desde mayo de 2023. Las cifras superaron las previsiones de 3,7% debido a que la crisis petrolera provocada por la guerra con Irán sigue impulsando los precios al alza.

Por otro lado, la inflación subyacente se incrementó ligeramente a 2,8% anual. Sin embargo, la inflación subyacente de bienes básicos se mantuvo sin cambios, lo que podría indicar que los efectos de la transmisión de aranceles han disminuido, pero esto no significa que los efectos en la cadena de suministro hayan terminado.

Cabe resaltar que el riesgo arancelario continúa vigente dado que la administración Trump es impredecible. Además, hay que agregarle la posibilidad de un impacto de precios de materias primas más altos a los precios de los bienes básicos.

“Esta es la primera vez en 3 años que los salarios estadounidenses no superan la inflación. El rápido ascenso de los precios de energía está impactando en el costo de vida de las personas debido a que los salarios suelen ser rígidos, lo que implica que no crecen al mismo ritmo que la inflación”, explicó Scotiabank.

PUEDES VER: Wall Street cierra verde tras sesión volátil centrada en la negociación entre Estados Unidos e Irán

Los salarios crecieron un 3,6%, mientras que la inflación lo hizo en 3,8% en abril. La situación del mercado laboral podría empeorar esta situación. La tasa de desempleo se mantiene estable, pero el número de desempleados aumentó en 134.000, el empleo disminuyó en 226.000 y la fuerza laboral se redujo en 92.000. “Argumentos cada vez más consistentes de que el mercado laboral se mantiene deteriorado sin mostrar señales de recuperación significativas”, agregó.

La entidad bancaria remarcó que no se observan buenas señales en estos indicadores, dado que la inflación empieza a incrementar de forma preocupante y la tasa de desempleo se mantiene sin cambios favorables.

Para la Fed, esto significa que la probabilidad de que los recortes de tasas de interés se pospongan hacia el futuro sea mayor. De hecho, algunos miembros del Comité han insistido en la necesidad de mantener abiertas las opciones para futuras subidas de tasas.

Sin embargo, una vez que el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, tome el mando para la reunión de junio, las perspectivas pueden cambiar a pesar de los recientes datos económicos debido a las presiones políticas. La incertidumbre se centra en la razón por la cual Trump nominó a Warsh como reemplazo de Powell: recortar tasas a corto plazo. La postura de Warsh tomaría mayor peso en la decisión de la Fed, lo cual podría cambiar el rumbo de la política monetaria.