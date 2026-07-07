María Álvarez: Vicepresidenta ejecutiva del Grupo Eulen

Álvarez deja la Dirección Corporativa de Recursos Humanos de la empresa y asume la vicepresidencia ejecutiva con la meta de seguir afianzando una organización sólida y preparada para afrontar los retos de crecimiento en los 11 mercados donde opera.

María Álvarez, vicepresidenta ejecutiva de Grupo Eulen.

Lucien Legay: Gerente de Finanzas para Perú y Bolivia de Roche Farma

Legay liderará las operaciones financieras de la compañía en Perú y Bolivia. Previamente fue Business Finance Senior Partner en Roche Caribe, Centroamérica y Venezuela.

Lucien Legay, gerente de finanzas para Perú y Bolivia de Roche Farma.

Martín Sáenz: Vicepresidente de estrategia e innovación social de Apeseg

La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) anunció la incorporación de Martín Sáenz de la Pascua como vicepresidente de Estrategia e Innovación Sectorial. Previamente se desempeñó como gerente corporativo de riesgos de Breca.

Martín Sáenz, vicepresidente de estrategia e innovación social de Apeseg.

Bruno Ignacio: CFO de Integratel

Ignacio estará a cargo de la estrategia financiera de Integratel Perú-Movistar con el objetivo de acompañar la transformación del negocio, la eficiencia operativa y el crecimiento rentable.

Bruno Ignacio, CFO de Integratel

José Luis Noriega: Managing director GTB de Scotiabank

Noriega asumió el negocio de Global Transaction Banking en Scotiabank Perú. Impulsará el crecimiento sostenible y rentable, y se enfocará en atender clientes comerciales y corporativos, pymes e instituciones financieras.