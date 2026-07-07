Álvarez deja la Dirección Corporativa de Recursos Humanos de la empresa y asume la vicepresidencia ejecutiva con la meta de seguir afianzando una organización sólida y preparada para afrontar los retos de crecimiento en los 11 mercados donde opera.
María Álvarez: Vicepresidenta ejecutiva del Grupo Eulen
Álvarez deja la Dirección Corporativa de Recursos Humanos de la empresa y asume la vicepresidencia ejecutiva con la meta de seguir afianzando una organización sólida y preparada para afrontar los retos de crecimiento en los 11 mercados donde opera.
Lucien Legay: Gerente de Finanzas para Perú y Bolivia de Roche Farma
Legay liderará las operaciones financieras de la compañía en Perú y Bolivia. Previamente fue Business Finance Senior Partner en Roche Caribe, Centroamérica y Venezuela.
Martín Sáenz: Vicepresidente de estrategia e innovación social de Apeseg
La Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg) anunció la incorporación de Martín Sáenz de la Pascua como vicepresidente de Estrategia e Innovación Sectorial. Previamente se desempeñó como gerente corporativo de riesgos de Breca.
Bruno Ignacio: CFO de Integratel
Ignacio estará a cargo de la estrategia financiera de Integratel Perú-Movistar con el objetivo de acompañar la transformación del negocio, la eficiencia operativa y el crecimiento rentable.
José Luis Noriega: Managing director GTB de Scotiabank
Noriega asumió el negocio de Global Transaction Banking en Scotiabank Perú. Impulsará el crecimiento sostenible y rentable, y se enfocará en atender clientes comerciales y corporativos, pymes e instituciones financieras.