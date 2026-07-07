Nombramientos 06.07.2026
Nombramientos 06.07.2026
Por Redacción EC

Álvarez deja la Dirección Corporativa de Recursos Humanos de la empresa y asume la vicepresidencia ejecutiva con la meta de seguir afianzando una organización sólida y preparada para afrontar los retos de crecimiento en los 11 mercados donde opera.