Scotiabank prevé caída de 7% en sector automotor por modificación del ISC

Tomando en cuenta los resultados al tercer trimestre (caída de 2.4%), Scotiabank prevé que la venta de autos nuevos para este año bordearía las 168,000 unidades, cerca de 7% menos respecto a las ventas de 2017.

"Si bien para el cuarto trimestre esperamos una mejora en el nivel de ventas respecto al tercero, este aún sería menor respecto a las ventas del cuarto trimestre el año pasado", señaló el informe del banco.

Por segmentos, la venta de vehículos livianos sería la más afectada durante el presente año.

El reporte indicó que "si bien se espera un mayor impulso a la colocación de vehículos ligeros durante la última parte del año, este resultado no compensaría el incremento del precio final de las unidades debido a la modificación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC)".

En contraste, la entidad espera un incremento en la venta de vehículos pesados, en especial en la categoría de ómnibus, seguida de la categoría de camiones y tracto camiones, ante mayores niveles de inversión en los sectores minería y construcción.

"Para el 2019 esperamos un nivel de ventas cercano a las 175,000 unidades, ante una recuperación de la venta de vehículos ligeros", apuntó.

Esta mejora se justificaría por el incremento del poder adquisitivo de la población debido al incremento del empleo formal.

También se espera una mayor demanda por vehículos pesados, ante el previsto aumento de la actividad minera.

TERCER TRIMESTRE

Al tercer trimestre del año se vendieron 128,462 vehículos nuevos, 2.4% menos respecto al mismo periodo del año previo, según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP).

Este resultado estuvo explicado principalmente por la caída de 8.3% en ventas de vehículos livianos. Estas representan cerca del 90% de las ventas del sector.

"Desde los primeros meses del año observamos una reducción en el nivel de ventas de vehículos livianos", señaló el último reporte de Scotiabank.

Añadió que el bajo desempeño de este segmento se vio alimentado por la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a la venta de vehículos nuevos para transporte privado.

La tasa impositiva fue de 10% para vehículos que usen gasolina, y de 20% para los que utilicen diesel.

"El incremento del ISC incidió, en mayor medida, en la caída en ventas de las categorías de automóviles, seguida de las SUV (Sub Urban Vehicles), resultados que no pudieron ser compensados por la mayor venta de vehículos de la categoría pick up, que están exoneradas del ISC", apuntó el informe.

Respecto a la venta de vehículos pesados, este segmento registró un crecimiento de 8.8% en ventas al tercer trimestre.

En la categoría de buses, el incremento se debió a la renovación de flota por parte de empresas de transporte interprovincial, especialmente durante el primer semestre.