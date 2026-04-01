Resumen

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Una desaceleración en la economía estadounidense es más posible con las condiciones actuales. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)
Una desaceleración en la economía estadounidense es más posible con las condiciones actuales. (Foto de Kawnat HAJU / AFP)
/ KAWNAT HAJU
Por Redacción EC

Las proyecciones mundiales continúan sujetas a las persistentes tensiones geopolíticas. Hasta el momento, el impacto macroeconómico se mantiene contenido, señaló Scotiabank en su reporte.

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