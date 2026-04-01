Las proyecciones mundiales continúan sujetas a las persistentes tensiones geopolíticas. Hasta el momento, el impacto macroeconómico se mantiene contenido, señaló Scotiabank en su reporte.

Sin embargo, los precios del petróleo se han disparado -a niveles cercanos a US$100 por barril, tras el estallido de la guerra en Medio Oriente, añadiendo un importante desafío en las previsiones debido a que se desconoce la duración, las posibles interrupciones en el suministro y el transporte, los efectos regionales y las repercusiones estructurales a largo plazo.

En ese sentido, Scotiabank Global Economics, prevé que las tensiones en Irán disminuirán a mediados de año y que los precios del petróleo se mantendrán elevados durante el tercer trimestre del 2026 antes de corregir gradualmente.

“La resiliencia de la economía estadounidense se ha basado en gran parte a la solidez de los mercados bursátiles, a pesar de mantener tasas de interés elevadas, un mercado laboral débil y condiciones financieras más restrictivas”, explicó la entidad bancaria.

Actualmente, los precios de las acciones se están debilitando en medio de la incertidumbre geopolítica y la preocupación por los efectos indirectos relacionados con el petróleo. Dado que la fortaleza en las bolsas se está desvaneciendo, es cada vez más posible una desaceleración visible en el futuro.

Aislando los efectos de la guerra, la economía estadounidense ha venido desacelerándose, en línea con lo previsto por Scotiabank, que sigue previendo una desaceleración en Estados Unidos a medida que el gasto de los hogares disminuye por la debilidad en el empleo. “Esperamos un crecimiento de 1,9% en 2026, antes de una leve mejoría en 2027 hasta 2,1%”, agregó.

Por el lado de la inflación, el precio del petróleo es la principal fuente de incertidumbre ya que genera un sesgo al alza en los riesgos inflacionarios para la economía teniendo en cuenta que la inflación en EEUU continúa persistentemente por encima de 2,0%.

“Prevemos que la inflación se mantenga en 2.9% este año y luego se modere hasta 2.6% en 2027. Esperamos que la Reserva Federal actúe con cautela, continuando su ciclo de flexibilización gradual. Un mercado laboral deteriorado y una persistente inflación nos llevan a prever una Reserva Federal más restrictiva con solo un recorte de tasas de 25 pbs este año y otro el próximo hasta 3,25%”, precisaron.

Respecto a Europa, las perspectivas se han revisado negativamente, se prevé un crecimiento de 0,8% y una inflación de 2,9% en 2026. Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) aumente su tasa de interés a 2,65% en 2026 y se reduzca a 2,40% en 2027.

En China, se mantiene el crecimiento de 4.6% con una inflación más alta de 1,0% para 2026. Se mantiene un recorte de 20 pbs en su tasa de interés hasta 1,20% en 2026. En América Latina, se prevé un crecimiento sostenido en Perú (3,2%), Chile (2,0%), Brasil (1,8%) y México (1,0%) con perspectivas favorables al 2027, pero acompañada de una inflación más alta en la región debido al contexto actual.

Por su parte, la política monetaria es mixta en Latam, Perú mantiene su tasa en 4,25% y Chile en 4,50%, mientras se esperan recortes de 175 pbs en Brasil y 25 pbs en México para 2026. En el mercado de divisas, se observa un dólar más fuerte tratando de recuperar su posición como activo refugio, favorecido por el conflicto geopolítico, lo cual genera un sesgo al alza en los tipos de cambio de la región.