Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, restó importancia a las preocupaciones sobre la decisión de Dinamarca de vender bonos del tesoro estadounidense en medio de las tensiones por Groenlandia.

“La inversión de Dinamarca en bonos del Tesoro estadounidense, como Dinamarca misma, es irrelevante”, indicó Bessent en una conferencia de prensa durante el Foro Económico Mundial en Davos.

Las declaraciones se dan luego de que el operador de pensiones danés Akademiker Pension anunciara el martes que vendería $100 millones en bonos del Tesoro estadounidense.

“Eso es menos de $100 millones. Han estado vendiendo bonos del Tesoro durante años, no me preocupa en absoluto”, remarcó el secretario del Tesoro.

Además, describió la posición de Estados Unidos sobre Groenlandia como una una preocupación de seguridad nacional debido al calentamiento del Ártico y las rutas comerciales emergentes que podrían generar competencia entre Estados Unidos, Rusia y China.

“Estamos pidiendo a nuestros aliados que entiendan que Groenlandia necesita ser parte de Estados Unidos. El presidente Trump ha dejado claro que no subcontrataremos nuestra seguridad nacional o hemisférica a ningún otro país”, explicó.