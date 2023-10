Pedro Villa, vocero de la Cámara Peruana del Libro, señaló que uno de los puntos que destaca la norma, que complementa a la ley de promoción del libro del 2020, es la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) a la venta o importación de libros y productos editoriales afines.

Milagros Pastor, asociada principal del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría en el área de impuestos, explicó que esta exoneración se incluye en el literal A del apéndice 1 de la ley de IGV, por lo que su plazo de vigencia es hasta el 31 de diciembre del 2025.

“Hay una percepción de que puede ser a plazo indeterminado, porque este apéndice se viene prorrogando continuamente, pero tiene un plazo”, acotó y señaló que esto se suele modificar a través de un decreto supremo.

Reintegro

La norma también considera el reintegro tributario, sin establecer un plazo límite como en la norma del 2020. Asimismo, a diferencia de la ley anterior, ya no limita su alcance a las editoriales con ingresos de hasta 150 UIT, resaltan Pastor y Villa, sino que alcanza en general a las editoriales.

Esto termina beneficiando a los fondos editoriales de universidades, señaló Camila Santisteban, presidenta de Editoriales Universitarias y Académicas del Perú (EU Perú), aunque precisó que ello no se terminaría trasladando al precio final, al explicar que los costos suelen ser asumidos en una gran mayoría por las casas de estudio, dado que su fin es el fomento e incentivo de la investigación.

“La universidad siempre apoya a los fondos editoriales. Es decir, nuestros costos reales de producción siempre están asumido en la gran mayoría por nuestras universidades. No habría un cambio o una reducción [de precios], porque siempre hemos sido conscientes que nuestros libros son a precios bastante accesibles”, sostuvo.

Ruhan Huarca, vicepresidente de Editoriales Independientes del Perú (EIP), añadió que esto beneficia a las “editoriales más grandes”, por lo que se debería notar un efecto en los precios de libros para el siguiente trimestre.

“En el caso del reintegro tributario, afectaría a los próximos libros [producidos tras la publicación de la ley], porque la ley no es retroactiva. Creo que en el próximo trimestre se podría ver una reducción de precios”, expresó.

Asimismo, apuntó a que las editoriales independientes aún tienen complicaciones para acceder a este beneficio, por lo que

“Se han tenido mesas técnicas de trabajo para que se simplifique el proceso de proyecto editorial, para que se pueda hacer el registro del reintegro tributario. Todavía está en evaluación. Recordemos que va a salir el reglamento para establecer los mecanismos y modos [para realizar el reintegro] y esperemos que esta vez sea más simplificado, para que también las editoriales pequeñas accedan”, indicó.

Regalías

Otro beneficio, destaca Villa, es la exoneración del impuesto a la renta a las regalías que perciben los autores y traductores nacionales y extranjeros, estén o no domiciliados en el país. Este beneficio tiene un plazo de tres años y entra en vigor desde enero de 2024.

“La gran mayoría [de autores] no vive de sus regalías y una retención del 30%, sobre todo para muchos no domiciliados, significaba un golpe a ese ingreso que generaba su labor intelectual y de creación. Además, nos pone en un nivel competitivo con otros países de la región, de manera que si una editorial peruana quiere firmar un contrato con algún autor de otro país, no está en desventaja frente a editoriales de otros países que ya tenían estas exoneraciones a las rentas por regalías”, agregó.

Añade que esto también puede generar que algunas casas editoriales del extranjero comiencen a publicar directamente en el Perú, lo que bajaría el costo final hacia el lector.

Estímulos

Tanto Huarca como Villa resaltan que la norma también asigna estímulos económicos para el sector editorial, dado que ello ha propiciado la creación de nuevas editoriales fuera de la capital.

“Los estímulos económicos ayudan bastante a que se profesionalice el sector”, acotó. Huarca, mientras que Villa también destacó que otros beneficios de estos estímulos son que se ha ampliado a becas a escritores o a la investigación, así como asignar a iniciativas para el fomento de la lectura o a las bibliotecas comunitarias.

El vocero de la Cámara Peruana del Libro también señaló que la recién publicada ley da una responsabilidad a los gobiernos regionales y locales en el sostenimiento de las bibliotecas públicas.

Como señala la norma, los gobiernos subnacionales crean e implementan nuevas bibliotecas públicas con cargo a su propio presupuesto y en coordinación con la Biblioteca Nacional del Perú.

“Si bien con la ley del 2020 el Ministerio de Cultura, a nivel de gobierno central, estaba adquiriendo libros para abastecer a las bibliotecas públicas, la principal vía de sostenimiento, financiamiento o renovación de bibliografía debe ser de los gobiernos locales y regionales, y esto no se estaba dando. Es una falencia que teníamos como país desde hace mucho tiempo. En esta ley se da un paso importante para que eso se convierta en una prioridad y en un trabajo que deban hacer sí o sí los gores y golos y las municipalidades”, indicó.

Huarca también resaltó la creación de grupos de trabajo para que se observe el ecosistema de libros, señalando que con ello, entidades gubernamentales del sector económico puedan entender la dinámica del sector.