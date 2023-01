El jueves 19 de enero se llevó a cabo la mesa digital “Chavimochic III: Última llamada”, organizada y desarrollada por el Comercio y la Asociación para el Desarrollo Agropecuario Sostenible (Adas). Durante el evento se detalló cómo la reactivación del proyecto agrario impulsaría las exportaciones, impulsaría el empleo formal y sería de gran beneficio para la economía de La Libertad y del Perú.

Cabe recordar que las obras del proyecto se encuentran paralizadas desde diciembre del 2016 por problemas legales entre el Estado y la exconcesionario del proyecto, el Consorcio Chavimochic. Hoy el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego está trabajando en su nueva licitación.

Durante el evento Juan Carlos Odar, director gerente de Phase Consultores, destacó que el proyecto tendrá una inversión total de US$715 millones en su etapa de construcción, mientras que en la etapa de operación generaría alrededor de US$1.340 millones anuales en exportaciones.

“En la etapa de construcción estamos hablando de que se generarían 38.000 empleos. En la etapa de operación serían alrededor de 196.000 empleos anuales. Esto es muy importante porque estamos hablando de que representa casi el 80% de la población que actualmente se dedica a la actividad agrícola de La Libertad”, relató.

Tras él, Ismael Benavides, extitular de los ministerios de Economía, Agricultura y Pesquería, coincidió en la importancia de la reactivación del proyecto en beneficio del empleo formal. Sin embargo, resaltó que solo se podrá recibir inversiones si el país da indicios de confianza al mercado.

“Para [el momento de la licitación] tiene que haber confianza porque la inversión en agricultura es una a muy largo plazo. Una plantación de paltos o de arándanos es una para 10, 15, 20 años. Entonces para invertir con esos horizontes se necesita mucha confianza y es lo que hoy no tenemos. De la mano de los políticos se tienen que dar las condiciones para que los beneficios del proyecto se hagan realidad”, explicó.

A su turno, Camilo Carrillo, director del área de infraestructura en EY Perú, resaltó que la reactivación de Chavimochic III podría tardar siete meses hasta su adjudicación a través del mecanismo de gobierno a gobierno (G2G).

“[Los G2G] son directivas simples que se toman en un proceso de cinco, seis, siete meses. Se discuten los mejores costos con los países que traen su experiencia en la gestión de proyecto. Se hace en vez de una obra pública tradicional que demora un año y medio en su contratación”, dijo.

Finalmente, Yuri Armas, presidente de Adas, remarcó la importancia que el proyecto tendrá para La Libertad.

“Para nadie es un secreto que en el Perú de las brechas sociales son muy grandes, fundamentalmente en las zonas que están en la franja costera donde no tener hay servicios que no se brindan, donde el estado no ha podido llegar ni crecer a la velocidad que crece la empresa. Las empresas agroindustriales de La Libertad crecemos en promedio 14% anual y el empleo, 12%, estamos creciendo a la par generando empleo pero el Estado no va a esa velocidad lamentablemente. Entonces tenemos que empezar a señalar el camino”, señaló.