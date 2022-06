En esta entrevista, la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Rosa Bueno, da cuenta de las propuestas que plantearán ante la Comisión Nacional Anticorrupción. También invoca una mejor elección de cuadros técnicos en el Ejecutivo.

—Esta semana, El Comercio reveló que el presidente Castillo y su entorno acumulan 12 investigaciones. ¿Cómo toma el sector privado este hecho?

El tema de integridad es uno de los ejes sobre los que la Cámara de Comercio quiere trabajar en estos años. No se está logrando hacer una elección adecuada de las personas que van a ayudar a gobernar. Si esto es por falta de información, creo que debemos trabajar mucho en transparencia.

—¿Cuál es el trabajo que realizarán?

Hay un cambio de chip: los empresarios se han dado cuenta de que deben dar mensajes claros en contra de la corrupción. Es lo mismo que tiene que hacer el sector público. De hecho, hay políticas de ‘compliance’ en algunos ministerios. A través de nuestra participación en la Comisión Nacional Anticorrupción, dejaremos propuestas para implementar políticas de ‘compliance’ en ministerios donde se exijan ciertos estándares.

—En esa línea, ¿cómo resolver el actual escenario de crisis política en el país?

Nosotros hemos decidido que desde la CCL vamos a hacer política mediante la presentación de propuestas. Vamos a presentar una propuesta de modificación del capítulo político de la Constitución, porque creemos que si no existe una democracia fuerte no habrá un buen clima para hacer negocios ni para vivir en este país.

—En el caso del capítulo económico, ¿requiere alguna revisión?

Lo que tenemos hoy son pruebas y evidencia de que en los últimos 30 años el capítulo económico de la Constitución ha promovido el desarrollo del país. Que siempre hay posibilidad de mejorar, la hay. Pero esto ya no depende de la Constitución, sino de acciones por parte del Gobierno y de los empresarios. Nuestra Constitución habla de una economía de mercado social y la forma de hacerlo es a través de políticas públicas que busquen erradicar la desigualdad.

—La CCL, mediante comunicado, ha pedido una recomposición del Gabinete. ¿Se reafirma en esa posición?

Lo que pedimos es reforzar el Gabinete [...] debe haber un líder que sea convocante. Que pueda convocar a los mejores para trabajar con ellos y eso desgraciadamente ahora no lo tenemos.

—El caso del ministro de Agricultura, por ejemplo. ¿Es la mejor elección frente a un escenario de crisis en el agro por los fertilizantes?

No estamos de acuerdo con este nombramiento. Si hay más de 30 millones de peruanos, habrá, pues, 100 mil que tengan las calificaciones para ser ministro. ¿Por qué escogemos al que tiene antecedentes? No soporta mayor análisis.

—Ustedes participan en el Consejo Nacional de Trabajo. En materia laboral, ¿qué temas buscan que se prioricen en este grupo?

Lo primero es que se respete el pacto social. De alguna manera, tiene que haber un consenso en las decisiones que se toman dentro del Consejo Nacional de Trabajo. Y que los ministros respeten estos procesos. Hay que trabajar, sobre todo en el tema de informalidad.

—Hoy tenemos un problema crítico de inflación. En su opinión, ¿qué se debe hacer para mejorar la capacidad adquisitiva de los peruanos?

La única forma es inversión, es trabajo de mejor calidad. El empresario ha hecho su trabajo y [este] ha sido generar riqueza, pero no hemos tenido la adecuada respuesta del Gobierno que debió cerrar las brechas. Hay una ineficiencia clamorosa en el gasto público. Por eso hay un cambio y un entendimiento de que el empresario debe tener un rol más activo en la redistribución de la riqueza que genera. No basta con dar empleo, hay que estar tomándole la cuenta al Gobierno para que haga su parte. Hasta el momento, no hay una política de reactivación, no hay una política de atracción de inversiones.

—Este año elegiremos a nuevas autoridades regionales y locales. ¿Cuál es la invocación a la clase política?

Primero, la invocación de la Cámara para todos los ciudadanos es que pensemos realmente en el futuro de nuestro país y que reflexionemos adecuadamente cuando emitamos nuestros votos. Y a los gobernadores regionales, [les digo] que pidan ayuda. Yo creo que si no pueden o no tienen la experiencia para hacer frente al gasto público y cerrar las brechas, pueden tener ayuda del sector privado.

/ El Comercio