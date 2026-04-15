Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró que los aranceles del presidente Donald Trump podrían restablecerse en julio de este año a los niveles vigentes antes de que la Corte Suprema anulara muchos de sus impuestos, indicó Bloomberg.

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“Tuvimos un revés en la Corte Suprema en términos de la política arancelaria, pero estaremos implementando o realizando estudios de la Sección 301, por lo que los aranceles podrían estar de nuevo en su lugar al nivel anterior a principios de julio”, señaló Bessent el martes en un evento en Washington.

Además, agregó que debido a que la autoridad arancelaria de la Sección 301 ya ha sido puesta a prueba en los tribunales, los líderes empresariales pueden comenzar a planificar y tomar decisiones en torno a los gastos de capital.

De acuerdo con Bloomberg, Donald Trump está tratando de restaurar su muro arancelario utilizando diferentes autoridades después de que el alto tribunal dictaminó que su uso de los poderes de emergencia para imponer esos aranceles anteriores era inconstitucional.

Después de que el Tribunal Supremo anulara muchos de sus aranceles globales, Trump impuso un arancel temporal del 10% que cubre muchas importaciones. Ese gravamen expirará el 24 de julio. Bessent afirmó que, si bien era difícil predecir cuándo las consecuencias de la guerra con Irán afectarían a la economía estadounidense, esta se encontraba en buena forma.

“Creo que el crecimiento podría superar fácilmente los tres, tres y medio de este año, todavía”, agregó el Secretario del Tesoro, quien añadió que es una buena señal que la inflación subyacente, que excluye de la lectura los volátiles precios de la energía y los alimentos, siga bajando.

“Creo que la Fed se ha equivocado sobre la inflación, y la inflación subyacente está bajando. Entiendo que quieran esperar hasta que los datos sean más claros, pero eso significará que las tasas de interés deberían bajar mucho más”, finalizó.