Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, indicó que los aranceles podrían estar de nuevo a principios de julio. Foto: GEC.
Scott Bessent, secretario del Tesoro, indicó que los aranceles podrían estar de nuevo a principios de julio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Scott Bessent, secretario del Tesoro, declaró que los aranceles del presidente Donald Trump podrían restablecerse en julio de este año a los niveles vigentes antes de que la Corte Suprema anulara muchos de sus impuestos, indicó Bloomberg.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.