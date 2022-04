El gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), Adrián Armas, señaló que se ha presentado a nivel internacional una segunda ola de alza en los precios de la energía (petróleo) y los alimentos (trigo, maíz, aceite de soya). Esto, por conflictos internacionales que han llevado a este indicador a magnitudes no vistas en muchos años.

“El índice de precios de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) alcanzó el mayor nivel observado, estamos viviendo en un mundo donde el índice de los precios internacionales de los alimentos son los más altos de los últimos 32 años”, señaló.

Así, con el objetivo de contener la alta inflación del país, desde agosto del 2021, el ente emisor viene incrementando mensualmente su tasa de referencia, llevándola desde 0,25% en julio hasta el nivel actual, establecido el jueves, de 4,5%.

Sobre la política monetaria del BCR, que ha elevado la tasa de interés de referencia con mayor velocidad, Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, señaló que todavía hay un margen para que esta siga subiendo, en la medida de que la tasa de inflación esté alta, aunque el margen ya es bastante pequeño.

“La mayor parte de la subida ya la hemos visto, estábamos en 0,25% en julio y después de la subida de 25 puntos en agosto, [los demás incrementos] han sido bastante rápidas por varios meses consecutivos. Es difícil que haya otra [subida] de más de 50 puntos porque puede tener consecuencias adversas en la actividad económica”, anotó.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | ¿Cuánto dinero perdió el país por la inmovilización obligatoria?

Factores internos

Armas señaló, que los bloqueos de vías debido al paro de transportistas de carga pesada también están influyendo en el alza de los precios desde finales de marzo y primeros días de abril.

Carlos Oliva, exministro de Economía y Finanzas, anotó que el mayor impacto sobre la inflación que se ha visto en los últimos meses es por factores externos. Sin embargo, la logística y el cierre de carreteras, aunque en menor medida, también han influido.

Por su parte, Odar señaló que, si bien las paralizaciones tendrían un impacto marginal, hay que prestar atención a la nueva subida del tipo de cambio.

“Si el tipo de cambio sigue subiendo como los días previos, y eso está guiado sobre todo por lo que pase con la tasa de la Reserva Federal estadounidense, entonces podríamos tener ahí un efecto adicional [al alza] sobre la inflación”, añadió.

/ Jean Kolbert Izquierdo Villalobos

Exoneración del IGV

Consultado por la iniciativa aprobada la noche del jueves por el Congreso para exonerar del Impuesto General a las Ventas (IGV) a alimentos de primera necesidad como la carne de aves, huevos, fideos, harina, azúcar, entre otros, Armas señaló que desde el BCR estarán pendientes de los detalles y el impacto que tendría sobre la inflación, así como a qué velocidad podría impactar esta medida en la reducción de los precios de los alimentos exonerados.

MÁS EN ECONOMÍA | ¿Cómo afecta la inestabilidad política a la economía nacional?

Para Oliva, está aún pendiente conocer si la norma entrará o no en vigencia. Sin embargo, apuntó que es difícil saber si bajarán los precios porque dependerá del producto y el mercado en el que se venda, ya que en algunos las transacciones –al ser informales- no pagan IGV.

“Hay que ver la estructura del mercado, en algunos productos puede haber mucha reducción y en otros poca, y va a complicar tremendamente la administración tributaria. No es una política que, particularmente, me parezca útil, creo que el Congreso no ha pensado bien la norma”, añadió.

Por su parte, Odar anotó que esta medida no garantiza necesariamente que esta reducción del IGV se traslade al precio final que pagan los consumidores y la mayor parte se quede en los intermediarios.

TAMBIÉN EN ECONOMÍA | Aerolíneas prevén un aumento de las tarifas tras la subida del precio de la energía

Rango meta

Armas, del BCR, reiteró que la inflación podría empezar a bajar y retornar al rango meta (1% y 3%) entre el segundo y tercer trimestre del próximo año. Así, la trayectoria decreciente de la inflación interanual se iniciaría en julio de este año, debido al inicio de la reversión del efecto de diversos factores sobre la tasa de inflación y sus expectativas, como el tipo de cambio y los precios internacionales de los combustibles y granos, y a que la actividad económica se ubicará aún por debajo de su nivel potencial.

De otro lado, indicó que la mayoría de los indicadores de expectativas sobre la economía se deterioraron en marzo, ubicándose en el tramo pesimista (menos de 50 puntos).

Así, la expectativa sobre la economía a tres meses cayó de 45 puntos en enero y febrero a 39 en marzo. Y, a 12 meses, cayó de 55 puntos al inicio de año, a 47 puntos en marzo.

TAMBIÉN LEE | Comisión de Economía del Congreso aprobó ley de canon hídrico

Finalmente, Armas recordó que, en línea con el incremento de la tasa de interés de referencia, se han estado incrementando las tasas de interés del sistema financiero, principalmente las de menor riesgo crediticio y de menor plazo, como los créditos a tres meses que se otorgan al sector empresarial, y en muy corta medida a los de largo plazo, como los hipotecarios.

Al respecto, en opinión de Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, el incremento de la tasa de referencia afecta en general a todos los tipos de crédito, pero principalmente a los hipotecarios (contrario a lo que señaló Armas), porque tienen tasas muy pequeñas, y también a los créditos de banca empresa y banca corporativa, cuyas tasas también son menores y van a crecer.