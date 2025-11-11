El mercado de seguros en América Latina se expandió un 5,8% en el 2024, hasta los 215.100 millones de dólares (unos 186.750 millones de euros al cambio actual), según el último informe de MAPFRE Economics, el Servicio de Estudios de Mapfre. En relación a las primas de seguros, mostraron una moderación de la tendencia al alza, después de un fuerte repunte del 17,1% el año anterior.

Entre las razones de este menor incremento de los seguros en Latinoamérica, se encuentran el efecto base, ya que la comparación se realiza con un 2023 de importantes actualizaciones de tarifas por la inflación; el menor dinamismo económico de países clave como Brasil y México, que afectó a la demanda de seguros, especialmente de No Vida; y los tipos de cambio, que en 2024 fueron negativos para las divisas latinoamericanas, lo que reduce el peso de las primas en dólares.

Por ramos, el principal motor regional del sector asegurador fue el segmento de Vida, con un incremento del 8,7% medido en dólares. Esta línea de negocio estuvo favorecida un año más por un entorno propicio, aunque algo más complejo, para el desarrollo de productos de Vida Ahorro y de rentas vitalicias, con tipos de interés en general menos restrictivos y notablemente superiores a la inflación, que se mantuvo más controlada que en años previos.

En el segmento de No Vida, los ramos más dinámicos fueron los de Accidentes personales, con un crecimiento del 8,9%, y el de Salud, con un 8,4%. Automóviles, el ramo con mayor cuota de mercado (17,3%), presentó una subida más débil, del 2,6%, en línea con el bajo crecimiento económico de la región. Los seguros de Incendios y/o líneas aliadas registraron una subida algo mayor, del 4,1%.

En cuanto a la rentabilidad del sector, en el 2024 se situó en US$14.460.9 millones, lo que implica un retroceso del 7,4% frente al año anterior, aunque desde Mapfre Economics explicó que el 2023 fue un año “excepcional” y, en cualquier caso, este resultado está por encima de los niveles prepandemia. México, Colombia y Perú registraron mayores beneficios que el año previo, mientras que en Brasil o Chile estos fueron menores que en 2023.

Tendencias estructurales del sector

El índice de penetración (relación entre las primas y el PIB) de los seguros se situó en 2024 en el 3,2%, 0,1 puntos porcentuales más que el año anterior. Este indicador, que ilustra el peso de los seguros en el conjunto de la economía, es especialmente elevado en Puerto Rico (18,2%), porque incluye los seguros de salud para población de bajos recursos, que sufraga el Gobierno. Le sigue Chile (4,6%), Uruguay (3,6%), Brasil (3,3%) y Colombia (3,3%) que presentaron los mayores niveles de penetración del seguro.

Por otro lado, la densidad de los seguros (primas per cápita) en Latinoamérica fue en 2024 de US$340,7 (unos 296 euros), un 5% más que en 2023. La mayor parte de ese consumo promedio de seguros sigue concentrada en los productos de No Vida, en los que se invierten US$192,6 por habitante.