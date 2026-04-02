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Resumen

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El consumo de pescado durante Semana Santa volverá a dinamizarse este 2026, con un gasto por familia que oscilaría entre los S/50 y los S/150, de acuerdo con estimaciones de Produce y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en línea con una mayor demanda en el mercado y una ligera recuperación frente al año previo. Este comportamiento estaría acompañado por un crecimiento del consumo y una mayor presión al alza sobre los precios en los días centrales de la campaña.

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