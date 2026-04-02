El consumo de pescado durante Semana Santa volverá a dinamizarse este 2026, con un gasto por familia que oscilaría entre los S/50 y los S/150, de acuerdo con estimaciones de Produce y la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en línea con una mayor demanda en el mercado y una ligera recuperación frente al año previo. Este comportamiento estaría acompañado por un crecimiento del consumo y una mayor presión al alza sobre los precios en los días centrales de la campaña.

De acuerdo con estimaciones de Produce, durante Semana Santa (del 30 de marzo al 5 de abril) el consumo nacional de pescado fresco alcanzaría las 7.987 toneladas, lo que representaría un incremento de 7,5% frente al mismo periodo del 2025, cuando se registraron 7.428 toneladas. Este dinamismo responde a la tradición gastronómica, que eleva la demanda hasta en 58% respecto a una semana regular.

Produce prevé también un aumento de la oferta en los mercados mayoristas, de alrededor de 9,7% en Lima Metropolitana y Callao, y de 5,3% en las regiones. Asimismo, según el ministerio, Lima y Callao concentran cerca del 50% del abastecimiento nacional de productos pesqueros en estas fechas, seguidos por regiones como Lambayeque, Piura y Arequipa.

El bonito es una de las especies más abundantes en el mar peruano y una de las principales opciones de consumo durante Semana Santa por su precio accesible y alto valor nutricional, destacaron voceros del sector pesquero. (Foto: difusión)

En tanto, la CCL estimó que las familias destinarán entre S/50 y S/120 a la compra de pescado, por encima del rango observado el año pasado, que estuvo entre los S/40 y los S/100. “Las especies más demandadas serían el bonito, la pota y el jurel”, señaló Richard Inurritegui, presidente del Sector Pesca del Gremio de Comercio Exterior (XCOM) de la CCL, al destacar que el gasto dependerá del tipo de producto elegido por los hogares.

Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), indicó que no se prevén problemas de abastecimiento en la campaña. “Ha habido una pesca sostenida de los principales recursos como bonito, jurel y pota, lo que permite prever un abastecimiento normal y precios estables”, explicó. No obstante, precisó que en los días de mayor demanda se observará un ajuste en los precios, propio de la estacionalidad.

En Lima Metropolitana, donde se concentra cerca del 20% del consumo nacional, se comercializaron 13.900 toneladas de productos pesqueros durante la campaña de Semana Santa de 2025, cifra que implicó una caída de 2,3% frente al 2024. Para este año, Miranda proyectó una recuperación. “Se podría recuperar a niveles mayores a los 15.000 o 16.000 toneladas de consumo en abril”, señaló.

La pota es capturada principalmente por la flota artesanal y representa una de las principales fuentes de ingreso para miles de pescadores en la costa peruana. (Foto: Andina)

Por su parte, Jessica Luna, presidenta del Consejo Directivo de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), coincidió en que la campaña de Semana Santa mantendrá una tendencia al alza. “Se incrementará hasta en 8,5% el consumo de pescado con relación al año pasado”, afirmó, y destacó la disponibilidad del recurso marino.

En cuanto a precios, Luna advirtió que el comportamiento responde a la dinámica habitual de la campaña. “Conforme se acercan el Jueves Santo y el Viernes Santo, se incrementa la demanda de pescado y por lo tanto algunos precios suelen aumentar”, explicó. Precisó que actualmente el kilo de bonito se ubica entre S/7 y S/10, mientras que especies como el lenguado pueden alcanzar los S/50 por kilo. En línea con ello, Produce estima que los incrementos de precios durante la campaña podrían oscilar entre 9% y 82%, dependiendo de la especie y su disponibilidad en el mercado.

La estructura de abastecimiento también explica la dinámica del mercado. Según Miranda, la pesca artesanal tiene un rol predominante en el suministro para consumo interno. “Por lo menos el 90% del pescado destinado al consumo nacional proviene hoy de la pesca artesanal”, sostuvo, lo que permite sostener la oferta en campañas como Semana Santa.

En ese contexto, Miranda destacó que el consumo de pescado presenta diferencias importantes dentro del país. “El departamento que mayor consumo de pescado tiene en el Perú es Loreto”, señaló. Añadió que en esa región “se consume tanto pescado como en Japón”, debido a que es la principal fuente de proteína ante el alto costo de otras carnes.

Los platos a base de pescado, como el cebiche, concentran una mayor demanda durante Semana Santa, especialmente en los días centrales del feriado, según plataformas de delivery. / Omar Lucas

El comportamiento del consumidor también muestra nuevas dinámicas. Según Rappi, los pedidos de platos a base de pescado y mariscos aumentan hasta en 80% durante el feriado frente a una semana regular. Por su parte, PedidosYa coincide con esa cifra y, además, proyecta un crecimiento de hasta 40% en la compra de productos frescos como pescados y mariscos en su plataforma, además de un mayor dinamismo en restaurantes durante los días centrales del feriado.

Pese a este dinamismo estacional, el consumo de pescado en el país aún enfrenta desafíos estructurales. Miranda advirtió que, sin una política sostenida de promoción y mejoras en la cadena de frío, será difícil elevar el consumo en el mediano plazo. “Mientras no haya una campaña permanente del Estado y una infraestructura adecuada, los niveles de consumo se van a mantener similares”, señaló.

Miranda consideró que la campaña de Semana Santa se perfila como un periodo de recuperación moderada, con mayor gasto por familia y una demanda sostenida, aunque aún condicionada por factores estructurales que limitan el crecimiento del consumo de pescado en el país.