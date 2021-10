Conforme a los criterios de Saber más

Acción Popular vuelve a tener la presidencia de la Comisión de Economía. La elegida para asumir este cargo es la legisladora Silvia Monteza Facho, bachiller en Administración y con estudios de maestría en gerencia pública. Aunque aún no se tienen definidos los puntos que podrían modificarse, la congresista cajamarquina asegura que estos se analizarán de manera técnica.

Durante la semana de representación y camino a Jaén, Monteza conversó con El Comercio sobre los temas prioritarios del grupo de trabajo que lidera, entre los que se encuentra la reactivación económica y la formalización de las micro y pequeñas empresas.

—Martín Hidalgo (MH): ¿Considera que en el período legislativo anterior, la Comisión de Defensa del Consumidor terminó dictando la agenda económica del Congreso?

La Comisión de Defensa del Consumidor, en el periodo 2020-2021, no ha cumplido con toda la agenda, les ha faltado muchas cosas que tenían que hacer, quizás por toda la coyuntura política que pasó. El último Congreso también ha sido corto. Supongo que debieron haber muchas razones para no cumplir con esa agenda.

—MH: A lo que nos referíamos es al protagonismo del señor Luna Gálvez y al rol que puede tener la Comisión de Defensa del Consumidor (Codeco) por encima de la Comisión de Economía.

Ese es el presidente de la Comisión. ¿Protagonismo? Quizás, pero yo creo que él también se tiene que enmarcar dentro de la agenda que se tiene. Está convocando a muchas entidades del Estado para que respondan sobre la problemática actual.

—María Rosa Villalobos (MRV): Ya que ha mencionado la agenda, ¿la reforma del sistema de pensiones es un tema prioritario para la Comisión de Economía?

Tenemos varios proyectos de la reforma previsional como [los relacionados a las] AFP. Tenemos [un proyecto de ley relacionado al] Fonavi, que es un problema que se viene suscitando desde hace mucho tiempo. Reconocemos que el Estado trata de devolver [el dinero] a tanto fonavista que hoy día reclama su devolución. Estamos trabajando para que el Estado reconozca la deuda y esto pase a un aplicativo.

—MRV: ¿Esto lo han coordinado con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)? Esa devolución debería estar consignada en el proyecto de ley del presupuesto del 2022.

He solicitado al ministro de Economía una reunión para tratar estos temas, pero se dio este cambio de Gabinete […] y como tenían ellos una agenda que cumplir, me pidió que retornando de la semana de representación nos reunamos para tratar estos temas.

—MVR: Más allá del Fonavi, ¿está la reforma general del sistema previsional en la agenda de la Comisión de Economía?

Claro, también lo vamos a tocar […] Estamos presentando un proyecto de ley (PL) para garantizar de que las AFP no sean intervenidas por el Estado. Porque como ya se escuchó que querían intervenir el gas de Camisea, estamos presentando un PL para que los aportes de todos los trabajadores del Estado que van a la AFP no sean intervenidos. Hay varias reformas que se tienen que hacer. Tenemos 50 proyectos de diferente índole en la Comisión de Economía, son proyectos básicos como [el referido a] la zona franca, proyectos laborales, proyectos de canon hídrico. Estamos trabajando con los técnicos para darles prioridad y poder llevarlos al pleno del Congreso.

—MRV: El congresista Luna ha sustentado un proyecto de ley de reforma parcial en CODECO. ¿Han coordinado algún tema relacionado a la reforma o lo tienen planeado?

No, no se ha coordinado todavía con él. Lo único que sí se ha puesto en agenda son dos Proyectos de Ley (PL): el 110 que crea la Comisión Especial Multisectorial encargada de establecer los mecanismos de compensación a los aportantes y a exaportantes; y el PL 118, que propone crear el nuevo sistema de financiamiento y de aseguramiento previsional. Pero no, no hemos tenido todavía ninguna reunión al respecto.

—MH: ¿Usted está a favor del retiro del 100% de fondos de las AFP?

Como trabajadora del Estado, no estoy de acuerdo con que se retire el 100%, porque también tenemos que pensar que el trabajador tiene que tener un aporte para la vejez. Para que cuando se jubile, este trabajador pueda recibir mensualmente algún aporte económico.

—MH: ¿Estaría de acuerdo con un nuevo retiro del fondo de pensiones amparado en la pandemia? En el período pasado se dieron hasta cuatro retiros.

Bueno, ya se realizaron cuatro retiros. Yo creo que ahí nomás hay que parar la mano, porque muchas veces el trabajador quiere [más retiros] y lo entiendo por la misma situación económica que se atraviesa, por la recesión en la que nos encontramos. Ellos quieren que se les devuelva al 100%, pero yo, como Silvia Monteza, creo que no es conveniente que se devuelvan más aportes.

—MRV: Pasando de la AFP a la ONP, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley que aprueba el retiro de los fondos de la ONP. ¿Desde la Comisión de Economía se tiene en agenda tocar algún punto específico sobre la ONP?

Se está empezando todavía a analizar porque este es un tema muy delicado. Yo recibo […] llamadas [en las que se comunica] que así como se ha devuelto la AFP, hubiera sido factible que el Estado también devuelva algo a los aportantes de la ONP. Pero también sabemos que el Estado esa plata la invierte. Esta era otra de las preocupaciones que quería conversar con el ministro de Economía, para ver de qué forma, por lo menos [es factible] devolver 1 UIT a los trabajadores, porque eso es lo que vienen reclamando todos los días.

—MRV: ¿1 UIT como devolución de qué específicamente?

De la ONP, de los aportes.

—MRV: Si no completan los 20 años de aporte. ¿A eso se refiere?

Claro.

—MH: ¿Cuál es su posición y la de su bancada Acción Popular respecto a la ley que elimina el régimen CAS?

Como bancada no lo hemos tocado todavía el tema del régimen CAS, pero sí ha sido una ley que prácticamente ha amarrado a todas las entidades del Estado. Si queríamos anular el CAS, por lo menos se ha debido de ver otro sistema de contratación de personal. La gente quiere trabajar, pero por terceros no se puede seguir contratando […] El Ministerio de Economía tiene amarradas de las manos a las entidades del Estado. Se debió ver otra alternativa de contratación de personal o reactivar la [ley de contratación] 276. Estamos a la espera de qué es lo que dice el Tribunal Constitucional (TC) con respecto a la aprobación de la ley.

—MH: Como usted lo señala, existe una demanda del TC que está por resolverse. Pese a ello, el Congreso ya ha pasado a los trabajadores CAS al régimen 728. ¿Qué opina al respecto?

Claro, es que ya no había otra forma como contratar al personal. Por eso, le vuelvo a repetir, eso se tuvo que prever. Debería haber otro sistema. Están obligando a que las entidades del Estado contraten bajo la [ley] 728.

—MRV: ¿No sería más eficiente, en lugar de crear un nuevo régimen de contratación, impulsar Servir o que el Congreso ingrese a Servir?

Claro, ese pase a la Ley Servir se está dando en algunos entidades del Estado. El problema es que no se implementa. Servir también tiene que tomar cartas en el asunto y hacer mejor su función.

—MRV: Entonces, ¿está de acuerdo con que el Congreso podría ingresar a Servir?

Por supuesto, si se va a implementar Servir en las entidades del Estado. El Congreso también es del Estado.

—MH: Lo que pasó es que el Congreso se autoexcluyó del régimen de Servir y fue excluyendo a otras instituciones también. De allí que el Congreso tenga una sobrepoblación laboral y que es difícil de solucionar.

Hay varias figuras del Estado a las que se ha excluido [de Servir]. Si se pudiera incluir a todos por igual, creo que sería lo más correcto.

—MRV: La bancada de Acción Popular tuvo una reunión con el ministro de Economía, Pedro Francke. ¿Se conversó sobre el pedido de facultades?

No, no se le ha preguntado el tocado ese tema de las facultades.

—MRV: Si se planteara en dicho pedido de facultades la reforma del sistema de pensiones o algún tema tributario, ¿considera que ambas temáticas deben pasar por el Congreso o evaluarían el pedido del Ejecutivo?

Eso se tendría que evaluar si nos piden las facultades. Hay que evaluar a través de la Comisión de Economía y luego al pleno del Congreso, pero todavía no podemos decir si se les puede dar las facultades o no, porque no tenemos ningún requerimiento.

—MRV: ¿Se conoce alguna fecha estimada de presentación?

Hasta la fecha, no. Esperemos que la próxima semana nos podamos reunir con él [Francke] para poder revisar varias problemáticas.

—MRV: ¿Cuál fue la temática de la primera reunión con el ministro?

En primer lugar, conocernos, ver cómo se tenía que trabajar, qué es lo que íbamos a plantear. Planteamos temas como la reforma tributaria y la formalización de las micro y pequeñas empresas. Quedamos en reunirnos con la Sunat, pero tampoco se pudo dar esa reunión para ver qué mecanismo se podía utilizar en bien de estas empresas.

—MH: Los proyectos en materia económica son precisamente los que requieren más de un análisis costo-beneficio ¿Cómo va a trabajar la Comisión de Economía ese tema técnico? De lo que hemos visto hasta ahora, la mayoría de PL, sobre todo los económicos, no cuentan con una sustentación debida y se limitan a decir que no representarán más gasto para el Estado, cuando en el fondo muchos de estos sí representan un gasto para el erario nacional.

Desde la comisión estamos cursando documentos en las diferentes ministerios para que nos den su opinión. En base a esa opinión nosotros podemos hacer los dictámenes. Estamos a la espera de la respuesta de los ministerios, especialmente del de Economía, para sacar dictámenes y ver si es factible o no el PL.

—MH: Existen distintos proyectos en la Comisión de Economía sobre materia laboral, cinco de ellos de Acción Popular. ¿La finalidad de estos proyectos es incentivar cierto tipo de contrataciones? ¿Alguno va a tener prioridad en la agenda?

Desde mi despacho, por ejemplo, hemos presentado [un PL para] que el CAFAE pase a ser parte de la remuneración. Tenemos el decreto supremo 420, en el que las escalas de las remuneraciones van desde S/570 hasta los S/600 - S/700. Entonces, no se puede aportar mucho a la AFP o a la ONP para tener una una jubilación razonable […] Se ha presentado también otro PL, el Instituto Nacional del Café -pensando de que el Perú también está exportando buen café ecológico-, para mejorar las variedades, para dar una mejor calidad de producto y exportar.

—MRV: Lo que se le exige al Congreso es que los proyectos tengan un debido análisis costo-beneficio y que no se salten la valla de este requerimiento. Por ejemplo, en el caso del Fonavi, es importante coordinar con el MEF. ¿Cómo hacemos más estricto el control de calidad de los PL?

El caso del Fonavi son deudas que realmente se le deben al trabajador, al pensionista. Creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo para devolver ese dinero que se le descontó en su momento a los trabajadores. Claro que si ponemos el análisis costo-beneficio, no hay ningún beneficio para el Estado, pero hay que ser conscientes de que el trabajador necesita también que se lo devuelva y el Estado tendrá que programar, de acuerdo a sus ingresos, ir devolviendo por partes. En cuestión del Instituto Nacional del Café, esto si tiene costo-beneficio. Esto va a traer mayores ingresos para el Estado porque vamos a mejorar los impuestos, vamos a mejorar también la calidad de todos nuestros productores de café a nivel nacional.

—MH: Usted ha firmado un PL de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para promover la inclusión laboral de jóvenes. ¿Cómo lograr aprobar esta propuesta después del caso denominado como la “Ley Pulpín”, que ha traído consigo una carga negativa hacia este tipo de iniciativas?

Todavía no se ha visto este tema, pero nuestros jóvenes profesionales también necesitan una oportunidad en las empresas del Estado. Tenemos que ir viendo cómo las empresas pueden incluir a los jóvenes profesionales, porque usted sabe que el joven profesional sale con muy buenas ideas de la universidad, con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de innovar […] Tenemos que ir pensando cómo apoyar a estos jóvenes.

—MRV: El Gobierno envió al Congreso sus prioridades legislativas y una de ellas mencionaba la ley de fusiones empresariales. ¿Es algo que esté en la agenda de la Comisión de Economía o van a dejar esto en manos del Indecopi?

Todavía no hemos evaluado ese pedido. Vamos a tener que reunirnos con los técnicos para evaluarlo.

—MRV: ¿Podría indicar los temas más importantes para la Comisión de Economía?

Todo lo que es la reactivación económica es lo que vamos a priorizar, porque tenemos que reactivar la economía para mejorar la calidad de vida de nuestra población […] Vamos a ver lo que es la zona franca también. Todo lo que genere ingresos, le vamos a dar prioridad. Además, la formalización de las micro y pequeñas empresas, es urgente para poder recabar mayores tributos. Esa es una preocupación grande porque tenemos una informalidad de 75%. Hay que darle también a estas micro y pequeñas empresas beneficios para que ellos puedan formalizarse, porque muchas veces las empresas que empiezan a nacer terminan quebrando porque la Sunat las ajusta mucho […] También vamos a ver que se reactive la economía a través del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que está priorizando algo de S/ 3 mil millones.

—MH: En la agenda del oficialismo está el cambio de la Constitución, lo que incluye el régimen económico. ¿Usted está de acuerdo en realizar algún tipo de cambio al régimen económico de la Constitución vigente?

Claro, sí es factible hacer cambios de algunos artículos económicos. Hay que revisarlos bien con los técnicos para ver cómo mejorar todo este capítulo económico de la Constitución. Hay que analizarlo para que no perjudique a nadie. Prácticamente, de cada S/ 100 que se invierte en el Perú, S/80 es [inversión] privada y S/20 es pública. Con los mejores términos y con los mejores ánimos se puede modificar estos artículos de la Constitución.

—MH: ¿Tiene algún punto en específico que considera debería cambiarse del régimen económico?

No tengo ningún punto, pero hay que analizarlo para ver a través de la Comisión de Economía alguna propuesta.

—MRV: Ese mix de 80-20, ¿debería ser tal vez 70-30 o 60-40?

Claro, la inversión privada es fuerte en el país. Lo que tenemos que ir pensando también y viendo cómo trabajar es el Ministerio de Ciencia y Tecnología para que el país empiece a producir […] Esto no se hace de un día para otro, pero hay que ir pensando en invertir en todo lo que es ciencia y tecnología.

—MH: Y sobre el control de precios, que también es una propuesta de Perú Libre. ¿Es algo que tienen contemplado revisar en la Comisión de Economía?

Estamos en un libre mercado. Colocar un control de precios, en la situación en la que nos encontramos en el país, no es conveniente. Quizás más adelante se puede revisar qué es lo que se puede hacer, pero en este momento no es prioridad.

—MRV: Se acerca la designación de otros tres directores para el Banco Central de Reserva (BCR). ¿Se ha conversado en la bancada sobre alguna propuesta de Acción Popular?

Nosotros como bancada hemos conversado con respecto a esto y no estamos haciendo ninguna propuesta. Hay una comisión especial encargada de designar a los representantes del BCR. Vamos a dejar que ellos sean autónomos, que tomen las mejores decisiones y definan a los mejores profesionales que se requieren.

