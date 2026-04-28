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Resumen

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Issam Abousleiman, director regional del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. (Foto: Julio Reaño)
Issam Abousleiman, director regional del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. (Foto: Julio Reaño)
Por Christian Silva

La simplificación de trámites en el Estado, la culminación de proyectos públicos paralizados y el fortalecimiento institucional son tres reformas que el país necesita aplicar para cambiar las reglas de juego en favor del desarrollo económico, sostuvo Issam Abousleiman, director regional del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.