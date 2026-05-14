Sky Airline se prepara para iniciar sus operaciones entre Lima y Chiclayo el 13 julio, con un vuelo diario. Además, la aerolínea anunció que, de acuerdo con sus estimaciones actuales de demanda para la segunda mitad del año, estima alcanzar hasta dos frecuencias diarias en diciembre.

“En Sky, queremos seguir consolidándonos como la segunda aerolínea del mercado doméstico peruano, y Chiclayo es una ciudad estratégica donde queremos estar presentes por su enorme potencial económico. Nuestra apuesta es grande y, en base a nuestras estimaciones actuales de demanda para la segunda mitad del año, planificamos llegar al doble vuelo diario, con un estimado de 18,000 pasajeros mensuales” señaló Vania Cáceres, subgerente de Ventas de Sky en Perú.

La ejecutiva añadió que han optado por una campaña promocional agresiva para acercar la nueva ruta a más pasajeros, incluyendo a quienes viajan de manera frecuente entre la capital y Chiclayo, como a quienes aún no han tenido la oportunidad de volar. “Queremos que más viajeros puedan conocer la experiencia de servicio de SKY y acceder a una alternativa conveniente y eficiente para llevarlos al norte del país”, añadió.

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Hasta el viernes 15 de mayo, Sky tendrá una campaña con precios promocionales que parten en US$31 o S/106 por tramo, partiendo desde la capital de la región Lambayeque, tarifa que presenta alrededor de 40% descuento sobre precios regulares.

La aerolínea explicó que el inicio de operaciones en julio permitirá atender la demanda de pasajeros durante Fiestas Patrias, una de las temporadas de mayor movimiento turístico en el país, en un contexto donde Chiclayo se posiciona como un destino especialmente atractivo por su reconocida gastronomía, riqueza cultural y cercanía a importantes atractivos turísticos del norte peruano.