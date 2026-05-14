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El inicio de operaciones se dará el 13 de julio con un vuelo diario. La aerolínea estima alcanzar para diciembre hasta dos frecuencias diarias. (Foto: Difusión)
El inicio de operaciones se dará el 13 de julio con un vuelo diario. La aerolínea estima alcanzar para diciembre hasta dos frecuencias diarias. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Sky Airline se prepara para iniciar sus operaciones entre Lima y Chiclayo el 13 julio, con un vuelo diario. Además, la aerolínea anunció que, de acuerdo con sus estimaciones actuales de demanda para la segunda mitad del año, estima alcanzar hasta dos frecuencias diarias en diciembre.

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