La cifra comprende al conjunto de la economía y no únicamente al sector textil. (Foto: AFP)
La cifra comprende al conjunto de la economía y no únicamente al sector textil. (Foto: AFP)
/ KIRILL KUDRYAVTSEV
Por Redacción EC

Antonio Castillo, representante de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en entrevista con RPP, pidió que aplicativos de compras como Temu paguen impuestos correspondientes a sus operaciones en Perú.

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