Antonio Castillo, representante de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en entrevista con RPP, pidió que aplicativos de compras como Temu paguen impuestos correspondientes a sus operaciones en Perú.

El representante del gremio precisó que los movimientos económicos vinculados a estos aplicativos alcanzarían cerca de US$1.000 millones, según una estimación de la SNI. La cifra comprende al conjunto de la economía y no únicamente al sector textil.

“Deberían pagar los impuestos que pagan todos los que hacen importaciones y los que venden en el mercado nacional”, sostuvo Castillo.

Además, cuestionó que los fabricantes peruanos deban asumir costos de producción y comercialización mientras que, según indicó, los productos que llegan por estos aplicativos compiten con menores cargas.

Frente a este escenario, planteó que se equiparen las condiciones tributarias para evitar ventajas frente a los negocios locales. “Yo creo que va a ser un sector en donde podría incluso tener una recaudación importante para el Estado”, agregó

Asimismo, sostuvo que el país tiene precios bajos, lo que facilita el ingreso de productos importados a precios reducidos. A ello se suma el crecimiento de las compras mediante estas plataformas, una situación que preocupa al gremio por sus efectos sobre los fabricantes nacionales.

El representante de la SNI adelantó que otros países ya han tomado medidas frente a este tipo de operaciones. Sin embargo, no detalló qué mecanismo deberían aplicarse en el Perú.