El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, cuestionó este viernes las declaraciones emitidas por el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Carlos Joo, y consideró que este tipo de actitudes generan “anticuerpos” contra las empresas por parte de la población.

Márquez dijo creer que las expresiones de Joo han sido “inaceptables” y precisó que “no representa a los empresarios”.

“Cuando tú tienes un señor que habla como el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas [Carlos Joo], cómo no vas a tener anticuerpos y nosotros lo dijimos clarísimo, porque hemos tenido un directorio donde hemos dicho que pueden haber diferencias pero no se puede encarar los problemas de esa manera”, sostuvo en diálogo con Canal N.

“No puedes decir que un señor que ha pagado S/ 200 mil para sobrevivir vaya a reclamarle al SIS o EsSalud, no es normal, es inaceptable, así de simple. Lo decimos los empresarios en la interna y no tengo ningún rubor en decirlo. [...] El señor Joo no nos representa a los empresarios, representa a sus negocios”, señaló.

El pasado martes, Joo Luck aseguró que los altos montos que pedían a los pacientes las clínicas privadas son “un método disuasivo”, debido a los altos costos de sus servicios.

“En algunos casos han tenido que pagar parte de la atención. Pero el paciente no tendría por qué pagar absolutamente nada, el SIS o EsSalud debería pagarlo, aún sin referencia. Hay algunos pacientes que ya han pagado, que cobren ese dinero al SIS o EsSalud, que son sus financiadores”, expresó.

En otro momento, Márquez consideró que la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) tiene “problemas internos” luego de la difusión de una carta abierta al presidente de la República cuya publicación fue cuestionada por Asociación de Bancos del Perú (Asbanc), uno de sus gremios adscritos.

En ese sentido, el líder gremial lamentó que se haya publicado dicho comunicado, pese a que el problema con las clínicas ya habían sido resueltos.

“Cuando nosotros hemos visto que al día siguiente se resolvió el problema con las clínicas, bueno señores se resolvió, lo ha resuelto Max Hernández, pero qué sucede, lo que menos debemos de tener en este momento es enfrentamientos entre el sector público y privado. Eso lo debemos evitar y lo dice todo el mundo”, manifestó.