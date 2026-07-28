Los presidentes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, y de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, recibieron con optimismo los principales anuncios económicos de la presidenta Keiko Fujimori, especialmente los vinculados con la inversión, las micro y pequeñas empresas y la reforma del Estado. Sin embargo, advirtieron que su cumplimiento dependerá de que se definan las fuentes de financiamiento y se mejore la capacidad de ejecución del aparato público.

Ambos dirigentes también expresaron su confianza en la designación de Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, debido a su experiencia en materia macroeconómica, simplificación tributaria, desregulación y destrabe de inversiones.

La SNI y Confiep expresaron su confianza en la designación de Elmer Cuba como ministro de Economía y Finanzas, pero señalaron que deberá explicar cómo se financiarán las medidas anunciadas sin afectar la sostenibilidad fiscal. / MANUEL MELGAR

James consideró que la mandataria presentó una ruta estructurada alrededor de siete objetivos, aunque señaló que en los próximos días deberán conocerse los detalles de las medidas. “En un mensaje como este es muy difícil entrar en detalles”, sostuvo.

Infraestructura y financiamiento

Uno de los puntos evaluados por los representantes del sector privado durante el streaming especial de El Comercio, fue el programa de infraestructura anunciado por Fujimori. La mandataria se comprometió a culminar la Línea 2 del Metro de Lima y ejecutar las líneas 3, 4, 5 y 6. También ofreció sistemas de metro en Arequipa, Piura y Trujillo, los trenes de cercanías Lima–Ica y Lima–Barranca y diversas carreteras.

James sostuvo que estos proyectos contribuirían a dinamizar la inversión, reducir los costos logísticos y cerrar la brecha de infraestructura. No obstante, indicó que el Ejecutivo deberá precisar la modalidad y los recursos con los que desarrollará cada obra.

“La brecha de infraestructura es enorme en el Perú. Son obras que tienen que hacerse. Ahora, el tema es cómo lo va a hacer y con qué presupuesto”, afirmó.

El presidente de la SNI destacó, además, el anuncio referido a mejorar la coordinación entre el Gobierno nacional, las regiones y las municipalidades para evitar que cada nivel impulse proyectos de manera aislada. A su juicio, se necesita una entidad que articule la planificación y asuma la responsabilidad por las principales inversiones.

También advirtió que el próximo cambio de autoridades regionales y municipales podría retrasar su ejecución, debido a que los nuevos gobernadores suelen tardar entre cuatro y cinco meses en iniciar plenamente su gestión.

Zapata coincidió en que las nuevas líneas del Metro y los trenes de cercanías son necesarios para mejorar el transporte público. Sin embargo, consideró complejo que todas las obras ofrecidas puedan ejecutarse durante los cinco años de gobierno.

“¿Se podrán hacer en cinco años? Eso es lo complejo. Tenemos que hacer que las contrataciones públicas y los proyectos duren menos y fluyan más rápido. Si queremos llegar a ejecutar esas líneas adicionales a la Línea 2, tenemos que hacer una reestructuración del Estado”, manifestó.

Como alternativa de financiamiento, el presidente de Confiep propuso recurrir a asociaciones público-privadas (APP) autofinanciadas o cofinanciadas. En cambio, cuestionó que las líneas del Metro y los trenes de cercanías sean desarrollados mediante acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G).

“No creo que sea una buena idea utilizar los G2G para estas líneas y para los trenes de cercanías, porque eso va a consumir un presupuesto muy grande del Estado peruano”, señaló.

Reforma del Estado y mypes

Los dirigentes también valoraron el compromiso de reorganizar la administración pública, eliminar duplicidades, reducir las cargas burocráticas y transformar el sistema de compras estatales.

James recordó que la SNI y otros gremios empresariales vienen trabajando desde hace varios años en propuestas de simplificación administrativa y desregulación. Indicó que se discutieron cambios sobre alrededor de 500 normas, pero no se aprobaron ni la mitad de las propuestas.

Zapata sostuvo que ampliar el aparato público sin corregir previamente sus deficiencias elevaría el gasto sin mejorar los servicios. En ese sentido, consideró que el principal problema del país es la debilidad institucional y la ineficiencia del Estado.

“El gran problema del Perú es la institucionalidad, un Estado ineficiente que no cumple adecuadamente con su rol. Con un Estado tan desastroso como el que tenemos, expandirlo sería una catástrofe para el país”, afirmó.

Los representantes empresariales también destacaron que Fujimori haya colocado a las mypes entre las prioridades de su gestión. La mandataria anunció que durante sus primeros 100 días reactivará Promype, ampliará el acceso al crédito mediante Cofide, fortalecerá Compras MYPerú e impulsará el factoring.

Fujimori anunció la reactivación de Promype, mayor acceso al crédito mediante Cofide, el fortalecimiento de Compras MYPerú y el impulso al factoring. / DIFUSION

James señaló que todavía era necesario conocer el alcance y funcionamiento de las medidas. Para ello, consideró necesario conversar con los ministros de Economía y Finanzas y de la Producción.

Por su parte, Zapata indicó que las cargas administrativas afectan especialmente a los negocios de menor tamaño y pueden incentivar su permanencia en la informalidad.

“Hay que facilitarles la vida a las empresas, a los emprendimientos, a los negocios y a las inversiones, sobre todo a la micro y pequeña empresa. Mientras más trabas le pones, más informal se hace”, sostuvo.

Aumento de la RMV

La evaluación fue más cautelosa frente al incremento de la RMV a S/1.300 y al bono compensatorio por única vez que recibirán las mypes para afrontar el mayor costo laboral.

James indicó que el anuncio tomó por sorpresa a la SNI, pese a que Cuba había señalado días antes que un eventual aumento podía ser analizado. Recordó que este tipo de decisiones se discute en el Consejo Nacional de Trabajo (CNT), donde participan el Gobierno, los empleadores y los trabajadores.

“No lo esperábamos. Es un tema que se ve siempre en el Consejo Nacional de Trabajo. Ahí se discuten estos temas y se analiza la conveniencia o no de hacerlo”, manifestó.

James agregó que todavía se desconocen la fecha en la que entrará en vigor el nuevo sueldo mínimo y las condiciones del bono para las mypes, elementos necesarios para calcular el impacto sobre las empresas y el empleo formal.

Zapata señaló que el incremento también sorprendió a Confiep y coincidió en que debe ser abordado en el CNT. Si bien valoró el anuncio del bono, indicó que será necesario conocer su monto, alcance, mecanismo de entrega y duración.

“Hay que ver qué alcance va a tener, cómo se va a implementar y cuánto tiempo va a durar. Y no solo la micro y pequeña empresa, sino otros sectores que necesitan algún apoyo para que no les afecte demasiado esta subida del sueldo mínimo”, sostuvo.

James indicó que el sector empresarial aún no había estimado el impacto económico de la medida, debido a que se desconocen la fecha de entrada en vigencia del incremento y los detalles del bono compensatorio.

Sostenibilidad fiscal y Pensión 65

James y Zapata destacaron la trayectoria de Cuba y su experiencia en materia macroeconómica, simplificación tributaria, desregulación y destrabe. James resaltó, además, sus propuestas previas para simplificar los regímenes tributarios y establecer reglas laborales progresivas según el tamaño de las empresas. No obstante, ambos señalaron que el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá explicar cómo se financiarán las medidas anunciadas sin afectar la sostenibilidad fiscal.

Zapata sostuvo que todo nuevo gasto exigirá reducir recursos en otras partidas o elevar los ingresos fiscales. En esa línea, planteó revisar las planillas de los tres niveles de gobierno y mejorar la calidad del gasto.

“Hay que reducir planillas, hay que reducir personal. Tanto el Gobierno central como los gobiernos regionales y municipales se han llenado de gente. Hay que reducir drásticamente y mejorar muchísimo la calidad de ese gasto”, afirmó.

James se refirió al aumento de Pensión 65, cuyo monto pasará de S/350 a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Consideró justa la medida, aunque señaló que deberá conocerse de dónde provendrán los recursos.

Fujimori anunció que Pensión 65 se duplicará de S/350 a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema.

“En el fondo, es algo justo. El tema es la sostenibilidad fiscal, por lo que implica en términos de dinero. El ministro de Economía tiene que haber hecho los cálculos necesarios para ver de dónde va a salir el dinero y de dónde va a recortar”, indicó.

El presidente de la SNI consideró que un mayor crecimiento económico podría elevar la recaudación y generar espacio para financiar parte de los programas sociales. Según señaló, el país tiene condiciones para superar sus actuales tasas de expansión, debido, entre otros factores, a los términos de intercambio.

“Si ese potencial de crecimiento nos lleva a tasas de 4%, 4,5%, 5% o más, la caja fiscal también crece y se pueden tomar este tipo de medidas. Es muy importante que Elmer Cuba explique bien esas sumas y restas”, puntualizó.

Finalmente, James observó que el mensaje no incluyó medidas para algunas actividades afectadas por el fenómeno El Niño. Fujimori anunció asistencia financiera y técnica para los agricultores, pero no se refirió a la pesca.

“Habló de que los agricultores iban a tener algún tipo de ayuda, pero no habló, por ejemplo, del sector pesca, que es uno de los más afectados”, señaló.

Indicó que esperaba que esos aspectos fueran precisados posteriormente, dado que el mensaje presidencial no desarrolló en detalle cada uno de los anuncios.