Los presidentes de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, y de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata, recibieron con optimismo los principales anuncios económicos de la presidenta Keiko Fujimori, especialmente los vinculados con la inversión, las micro y pequeñas empresas y la reforma del Estado. Sin embargo, advirtieron que su cumplimiento dependerá de que se definan las fuentes de financiamiento y se mejore la capacidad de ejecución del aparato público.

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