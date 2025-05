La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó este domingo su firme condena ante el asesinato de 13 trabajadores ocurrido en la provincia de Pataz, región La Libertad, y exigió al Gobierno una respuesta efectiva frente al avance de la minería ilegal en el país.

“Expresamos nuestra solidaridad a los familiares de las 13 víctimas de esta asonada delictiva promovida por las redes de la minería ilegal y demandamos a las autoridades a que identifiquen a sus autores y que sean sancionados con todo el peso de la ley para que este cruel asesinato no quede impune”, señaló el gremio a través de un comunicado oficial.

“El secuestro y asesinato de estos trabajadores evidencia que las economías ilegales buscan intimidar a la sociedad peruana y tomar por asalto la propiedad pública y privada, como es el caso de concesiones y operaciones mineras formales”, añadió.

En esa línea, el gremio recordó que el Ejecutivo aún no aprueba el plan de lucha contra la minería ilegal ni asigna presupuesto para su ejecución. No basta con declaratorias de Estados de Emergencia para hacer frente a las actividades ilícitas, ya que ha quedado demostrado que no tiene resultados efectivos en la provincia de Pataz, indicó.

Asimismo, la SNMPE advirtió que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido utilizado para encubrir a mineros ilegales y pidió que se ponga fin a sus continuas ampliaciones. También demandó el fortalecimiento de las instituciones públicas y una estrategia articulada con liderazgo desde el Ejecutivo.

Finalmente, el gremio hizo un llamado a la unidad nacional frente a esta amenaza.