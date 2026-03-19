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Resumen

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"Esto desincentiva cualquier inversión formal, incluyendo las actividades de exploración", señala Ángela Groshheim. (Foto: SNMPE)
"Esto desincentiva cualquier inversión formal, incluyendo las actividades de exploración", señala Ángela Groshheim. (Foto: SNMPE)
Por Juan Saldarriaga

La aprobación del dictamen congresal que busca “fortalecer el régimen de concesiones mineras y evitar la existencia de concesiones ociosas” ha despertado la alerta del sector minero no solo por sus implicancias para la minería formal sino también para el proceso de formalización.

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