La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) presentó este miércoles un libro histórico conmemorativo por sus 130 años de vida institucional, una publicación de colección desarrollada por El Comercio y concebida como un documento de consulta sobre la evolución de la industria peruana y del país desde finales del siglo XIX.

La ceremonia se realizó en la sede institucional del gremio y estuvo precedida por la inauguración de las nuevas instalaciones de la SNI y la develación de la placa inaugural del Auditorio 1 y de las áreas de ingreso. El evento reunió a representantes del sector empresarial, autoridades y directivos del gremio industrial.

(Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / FERNANDO SANGAMA

El libro, de 270 páginas y catorce capítulos, recorre la historia de la SNI desde su creación en 1896 y repasa la evolución de la industria nacional, así como los principales hitos del gremio industrial, en paralelo a los acontecimientos políticos, económicos y sociales que marcaron el desarrollo del Perú. A través de textos y fotografías históricas y contemporáneas, la publicación recoge además el aporte de hombres y mujeres que hicieron y continúan haciendo industria en el país.

Durante la presentación, el director periodístico de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, estuvo a cargo de comentar y presentar la publicación. “No es sólo una cronología institucional, es el retrato de cómo la industria ayudó a moldear el país moderno”, afirmó. Asimismo, destacó que el libro recoge episodios como la expansión ferroviaria, la formación técnica, la descentralización productiva y la defensa de la democracia en tiempos complejos.

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Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Felipe James Callao, destacó que la publicación busca reflejar toda la historia de la institución y recordó que la SNI ha estado presente en los principales acontecimientos económicos, políticos y sociales del Perú. “Pase lo que pase, gane quien gane el 7 de junio, la Sociedad Nacional de Industrias va a estar presente y va a levantar la voz cuando sea necesario para dar la dirección que el país necesita”, señaló.

La presentación incluyó también la participación del presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, quien se refirió al rol de las instituciones y la estabilidad económica en el desarrollo productivo del país. Durante su intervención, Velarde sostuvo que los países no se construyen solo con recursos naturales, sino también con instituciones, reglas claras, infraestructura y capacidad de coordinación entre el Estado y el sector privado. Asimismo, señaló que la historia de la SNI muestra que “producir también es construir el país (…) el desarrollo solo se sostiene cuando la iniciativa privada, la estabilidad económica y las instituciones trabajan en la misma dirección”.

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Durante la ceremonia también se realizó la entrega de medallas conmemorativas otorgadas a al presidente del BCR y al director de esta casa periodística.

El libro histórico por los 130 años de la SNI podrá adquirirse durante la presentación oficial y posteriormente en la sede institucional del gremio. Los interesados pueden obtener información sobre su disponibilidad escribiendo al correo rmtenorio@sni.org.pe o al WhatsApp al 997502704.