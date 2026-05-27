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La Sociedad Nacional de Industrias (SNI) presentó este miércoles un libro histórico conmemorativo por sus 130 años de vida institucional, una publicación de colección desarrollada por El Comercio y concebida como un documento de consulta sobre la evolución de la industria peruana y del país desde finales del siglo XIX.

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