A siete meses de dejar la gestión, los alcaldes de Lima continúan mostrando la misma falta de planificación que en los tres primeros años de gestión, retrasando la ejecución de sus obras. Hasta la fecha, solo 8 de las 42 gestiones ediles en Lima han ejecutado el 30% de su presupuesto para obras.

Según el portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), otras ocho gestiones ediles están en el rango de ejecución entre el 20% y 30%; 13 alcaldes se encuentran entre el rango de 10% y 20%; mientras que las 13 municipalidades restantes están por debajo del 10%. En este último rubro encontramos que Barranco, La Victoria y San Bartolo no han tocado ni un sol de su presupuesto. Hasta el cierre de esta edición, el equipo del alcalde Rubén Cano (La Victoria) no respondió las consultas de El Comercio sobre el 0% de ejecución.

Desde la gestión de la alcaldesa Jessica Vargas (Barranco) atribuyeron el 0% de ejecución a “factores externos a la entidad, los cuales han incidido en que la ejecución presupuestal todavía no se refleje en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas”. Para este año, añadieron en su respuesta, tienen planificado la nueva piscina del Estadio Luis Gálvez Chipoco, la adquisición de un minibus, y la adquisición de una ambulancia y una grúa.

“Se tiene previsto que a partir del mes de mayo comiencen a reflejarse avances en la ejecución presupuestal, conforme se vayan concretando los procesos antes mencionados”, aseguraron a este Diario.

Al cierre del primer trimestre, este es el panorama de ejecución en proyectos de inversión de los distritos de Lima.

—Razones y omisiones—

Otras gestiones ediles con bajo nivel de ejecución coincidieron en alegar que sus proyectos de inversión se reflejarían desde este mes. “Hemos iniciado la ejecución de seis proyectos de iluminación, que representan el 45% del presupuesto actual. Hemos suscrito el contrato para la instalación de 600 papeleras en todo el distrito, lo que representa el 9% [del presupuesto]. Esto irá incrementando la ejecución entre mayo y junio”, explicó el equipo del alcalde Jesús Gálvez (Jesús María), cuya ejecución alcanza el 3,5%.

En San Juan de Lurigancho, el equipo del alcalde Jesús Maldonado atribuyó el 6,5% de ejecución que registra en la actualidad al Decreto Supremo N° 029, del 3 de abril, que transfirió S/ 30 millones adicionales al distrito. “Para mayo se proyecta una mejora sustancial de este indicador”, anotaron.

Mientras que en La Molina, el equipo del alcalde Diego Uceda explicó que el 7,3% de ejecución responde a que la mayoría de los proyectos han culminado sus procesos de contratación en marzo. “La ejecución a partir de mayo mostrará un crecimiento importante hasta la culminación de las obras, en un plazo no mayor a 120 días”, aseguraron. En Miraflores, el equipo del alcalde Carlos Canales no explicó su 9,6% de ejecución y se limitó a comentar que “es la administración en el distrito que mayor presupuesto ha ejecutado en los últimos 20 años”.

Distinto es el caso de Surco, donde el alcalde Carlos Bruce se ubica dentro de las cinco gestiones con mayor ejecución y alegó que proyecta alcanzar el 100% por cuarto año consecutivo. El equipo edil de Bruce dijo que la planificación lograda hasta la fecha permitió la construcción de una central de monitoreo, del Teatro Municipal,del Centro de Convenciones, dos coliseos, un estadio, un cementerio municipal y la intervención de 14 clubes del vecino. Para este año, tienen en ejecución la construcción de la Supermanzana en el centro histórico del distrito, y la reconstrucción de la emblemática Casa Hacienda San Juan Grande.

El top 5 de los mejores alcaldes en ejecución para obras en el último año de gestión edil.

—Dinamismo por elecciones—

César García, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), consideró que el avance a nivel municipal ocurre de manera desigual. Siendo un año en que se realizarán las elecciones de autoridades subnacionales, indicó que la ejecución podría acelerarse en los meses previos a estos comicios.

Agregó que la menor ejecución también puede ocurrir por un arrastre estructural en distintos distritos. Esto se debe, señaló, a un tema de capacidad de gestión, planificación y la cartera de proyectos. Advirtió que se debe tener cautela en el porcentaje de ejecución por el tamaño o tipo de las obras, y su monto presupuestado.

Asimismo, explicó que los distritos con un avance rápido en su ejecución de inversión podrían contar con expedientes técnicos aprobados, trabajo acumulado, la presencia de funcionarios sin alta rotación y a una mejor capacidad técnica por equipos sólidos y con experiencia en inversión pública.

Por su parte, Gustavo Jiménez, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico (UP), apuntó que se deben observar los porcentajes de presupuesto comprometidos para inversión.

En ese sentido, dijo también que el ritmo de ejecución de este año puede acelerarse por razones electorales en favor de los partidos que participaron en los comicios. Para el próximo año, con el inicio de las nuevas gestiones, se volvería a niveles bajos de inversión, consideró.

¿Cómo mejorar la ejecución de inversión? García sostuvo que las municipalidades, en este último año de gestión, pueden optar por ejecutar proyectos viables y no empezar obras desde cero, sin expediente. Además, señaló que se pueden contratar temporalmente a especialistas en inversión pública.

A su vez, Jiménez indicó que también se requiere un compromiso real por parte de los alcaldes.