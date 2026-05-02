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Resumen

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A siete meses de dejar la gestión, los alcaldes de Lima continúan mostrando la misma falta de planificación que en los tres primeros años de gestión, retrasando la ejecución de sus obras. Hasta la fecha, solo 8 de las 42 gestiones ediles en Lima han ejecutado el 30% de su presupuesto para obras.