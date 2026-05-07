Ante el anuncio realizado por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre la emisión de una norma que declararía en emergencia el mercado de comercialización de combustibles a nivel nacional, para otorgar mayores facultades a las autoridades para actuar frente a presuntos casos de especulación y acaparamiento, y para emitir medidas para garantizar el abastecimiento de combustibles, la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) expresó la importancia de que cualquier medida se base en criterios técnicos claros y en una adecuada comprensión del funcionamiento del mercado para no afectar el adecuado suministro de los combustibles en favor de los consumidores.

En ese sentido, la SPGL indicó que durante la reciente sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, distintas entidades coincidieron en señalar que el comportamiento de los precios de los combustibles responde principalmente a factores externos e internos.

“De acuerdo con la propia presentación del Minem, el mercado peruano de combustibles opera bajo un esquema de libre competencia, donde los precios se determinan por la oferta y la demanda. Asimismo, eventos recientes como la interrupción del suministro ducto de líquidos de gas natural en marzo, que redujo la oferta de GLP en aproximadamente 40% y la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente, que impactó hasta el 20% de la oferta mundial de petróleo; han generado presiones significativas sobre los costos de los combustibles y su disponibilidad, generando presiones en la oferta de los combustibles en el mercado local”, explicó.

En esa línea, tanto Osinergmin como Indecopi han precisado que los precios de los combustibles no se encuentran sujetos a regulación directa y que responden a dinámicas de mercado, mientras que la supervisión se orienta a la transparencia, el cumplimiento de obligaciones y la detección de eventuales conductas ilícitas, las cuales corresponden a instancias específicas del sistema legal.

Por su parte, los gremios han advertido que los operadores del mercado son tomadores de precios en una cadena compleja, afectada por variables internacionales, logísticas y financieras, y que posibles intervenciones del Estado que no distinguen adecuadamente estos factores, podrían generar distorsiones en el abastecimiento de los combustibles a nivel nacional.

En este contexto, la SPGL reiteró que el comportamiento de los precios del GLP responde a una combinación de factores internacionales, como el costo del crudo, el tipo de cambio, temas logísticos y las condiciones del mercado global, así como a variables locales vinculadas a la logística y disponibilidad del producto. En ese sentido, remarcó la necesidad de evitar interpretaciones simplificadas que puedan llevar a medidas que, lejos de proteger al consumidor, terminen afectando la continuidad del suministro de combustibles.

En esa línea, el gremio subrayó la urgente necesidad de fortalecer la infraestructura de almacenamiento de combustibles en el país, como un elemento clave para mejorar la resiliencia del sistema frente a interrupciones de suministro y reducir la volatilidad del mercado. “La ampliación de la capacidad de almacenamiento permitiría contar con mayores inventarios estratégicos y enfrentar de mejor manera eventos externos o contingencias internas”, remarcó el gremio.

Finalmente, la SPGL expresó su compromiso de continuar haciendo esfuerzos denodados para abastecer al mercado y garantizar el suministro del GLP, para lo cual se pone a disposición de las autoridades con la finalidad de proporcionarles información técnica y contribuir a un análisis integral del mercado. Además, reiteró la importancia de promover soluciones estructurales que fortalezcan la seguridad energética del país, incluyendo el desarrollo de nueva infraestructura de almacenamiento y la mejora de las condiciones regulatorias para promover la inversión privada.