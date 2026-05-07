Resumen

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El gremio subrayó la urgente necesidad de fortalecer la infraestructura de almacenamiento de combustibles en el país (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
El gremio subrayó la urgente necesidad de fortalecer la infraestructura de almacenamiento de combustibles en el país (Foto: Eduardo Cavero / GEC)
/ EDUARDO CAVERO
Por Redacción EC

Ante el anuncio realizado por la Dirección General de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre la emisión de una norma que declararía en emergencia el mercado de comercialización de combustibles a nivel nacional, para otorgar mayores facultades a las autoridades para actuar frente a presuntos casos de especulación y acaparamiento, y para emitir medidas para garantizar el abastecimiento de combustibles, la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL) expresó la importancia de que cualquier medida se base en criterios técnicos claros y en una adecuada comprensión del funcionamiento del mercado para no afectar el adecuado suministro de los combustibles en favor de los consumidores.

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