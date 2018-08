SPP ofrece una pensión promedio 40% superior a la ONP, según Asociación de AFP

La presidenta de la Asociación de AFP (AAFP), Giovanna Prialé, informó, en conferencia de prensa, sobre la pensión promedio en el Sistema Privado Pensiones (SPP) y cómo se determinan las pensiones de los actuales afiliados.

Según el Informe de Transparencia de la AAFP, el SPP cuenta actualmente con 86.076 pensionistas de jubilación. El régimen que destaca por poseer una pensión promedio de S/2.061, es la Jubilación Anticipada por Riesgo - Régimen Genérico, mientras que la Jubilación por Edad Legal presenta una pensión promedio de S/1.093, 40% más que la pensión promedio que ofrece la ONP con S/676.

Sobre las cifras que obtendrían los afiliados en el SPP, los que podrían llegar a tener una pensión mínima (S/415) o más, se trataría de quienes ingresaron a los 26 años y mantienen una densidad de aporte de 69%, con un salario de S/2.490. Ellos lograrían superar la pensión mínima, llegando a recibir en promedio S/1.302.

En el caso de las personas que no alcanzarían una pensión mínima, se trataría de quienes ingresaron al SPP a los 30 años y mantienen una densidad de aporte de 32%, con un salario de S/1.202. Con ello, su pensión sería de S/146, faltándole un aproximado de 55% para alcanzar la pensión mínima.

Existen personas que logran acumular pensiones, incluso por encima de la propia remuneración. Esto depende de la edad de ingreso, la densidad de aportes y el salario. (Foto: AAFP)

Giovanna Prialé resaltó que la edad, el salario y la densidad o frecuencia de aporte, son los principales factores que determinan la probabilidad de no alcanzar una pensión mínima. Es así como un aumento de 1% en la edad de ingreso aumenta la probabilidad de no llegar a la pensión mínima en 1,05%.

Asimismo, se refirió también al estudio ofrecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), indicando que no existen las "recetas generales" para los países, ya que no reflejaría la idiosincrasia del trabajador peruano. Además, "sus propuestas no sirven para problemas tan específicos como las pensiones en el Perú", puntualizó.

Hace unos días, el FMI instó a las AFP peruanas a realizar una mejor organización de las estructuras del sistema privado de pensiones y que se contemple comisiones menores por 0,5% si es que se busca mejorar los ingresos por retiro de los aportantes.