Sodexo Beneficios e Incentivos se reinventa. Tras los estragos ocasionados por la pandemia de COVID-19, la compañía de servicios aceleró su transformación digital para adecuarse a las cambiantes necesidades de sus clientes “con una nueva oferta de valor, que incluye el adelanto de sueldos”, señala Alfonso de los Heros, CEO de la compañía.

—¿Cuál ha sido la evolución del negocio de los beneficios e incentivos en estos últimos dos años?

Hasta hace dos años veníamos en una dinámica de negocios en la lógica tradicional. Como consecuencia de la crisis que generó el COVID-19, tuvimos que reinventarnos y nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo no era suficiente y que teníamos que lanzar nuevos productos virtuales, 100% digitales.

—¿Qué productos lanzaron?

En plena crisis de la pandemia, en el 2020, lanzamos dos productos 100% virtuales, como son el E-Vale y el E-Commerce Pass, que en el tiempo han crecido un 500%.

—¿500 de crecimiento en productos digitales?

Si, correcto. Es un crecimiento del 2020 a la fecha, lo cual dice mucho del buen recibimiento que han tenido estos productos, particularmente el E-Commerce Pass. Esto no solo habla de la necesidad de tener productos digitales, sino de productos orientados al canal de electrónico, al canal de POS con QR y a una nueva lógica de transacción entre el consumidor y los comercios.

—¿Cuánto ha ayudado la digitalización al crecimiento del negocio?

En el 2020 caímos. Pero en la media de los últimos tres años hemos estado creciendo a doble digito. Pero gracias a esta reinvención, y al lanzamiento de nuevos productos, como Sodexo Pass Solidario, orientado a las necesidades de la población más vulnerable, hemos podido recuperarnos.

—¿Qué es Sodexo Pass Solidario?

Es un producto donde no recibimos ningún tipo de comisión y con el cual podemos ayudar a causas sociales importantes, como las lideradas por Ayuda en Acción y Acción contra el Hambre, y proyectos como el Programa Mundial de Alimentación de las Naciones Unidad, gracias a los cuales hemos podido atender a cerca de 25 mil familias en situación de vulnerabilidad.

"Estamos ad portas de relanzar el E-Vale, producto 100% digital que permite hacer consumos desde un smartphone, escaneando un código QR"., señala Alfonso de los Heros.

—¿Es algo parecido a los bonos otorgados por el Gobierno durante la pandemia?

Correcto. Nuestra solución es una tarjeta que se entrega al beneficiario para que este se acerque a comprar víveres y artículos de primera necesidad en los comercios. Y sobre esto no recibimos ningún tipo de comisión, lo cual es una forma de responder de manera rápida a ciertos grupos vulnerables.

—¿Y para este año tienen una perspectiva de crecimiento?

La expectativa es crecer a dos dígitos. Aunque nuestro negocio principal es la alimentación, lo que estamos viendo ahora es que los productos digitales están teniendo una participación cada vez mayor en nuestra cartera de negocio. Además, estamos ad portas de relanzar el E-Vale, producto 100% digital que permite hacer consumos desde un smartphone, escaneando un código QR.

—¿Qué porcentaje del negocio representan los productos digitales hoy?

En esta última campaña navideña, el E-Commerce Pass significo un 18% de las ventas. Y hace tres años era cero. Eso da un indicativo de que cada vez más hay interés por este tipo de productos, y esto nos obliga a ver qué más podemos ofrecer.

—¿Diría que el comportamiento del consumidor ha cambiado después de la pandemia?

Nosotros estamos en el negocio de B2B2C (business to business to consumer), donde atendemos a los colaboradores de nuestros clientes y sus beneficiarios. Es un mercado que poco a poco se recupera, aunque las perspectivas para la economía en este año no son tan buenas. En esa lógica, cuando las empresas están pugnando por retener a su talento, es que nuestra propuesta de valor aparece en muy buen momento. La pregunta es: ¿Cómo hacer para dar más y mejores beneficios a nuestros clientes y sus colaboradores?

—¿Cuál es esa propuesta de valor?

Tenemos una propuesta de valor que va más allá de las tarjetas de regalo e incentivos. En ese sentido, hemos lanzado una solución digital para acceder a un adelanto de sueldo de forma amigable. Se llama Financiamiento Sodexo.

Sodexo está en campaña por el Día de la Madre, una de las temporadas donde registra sus mayores ventas. (Foto: iStock).

—¿De qué se trata?

Es un beneficio para que los colaboradores de nuestros clientes puedan disfrutar un adelanto de sueldo o crédito, sin necesidad de contar con un récord crediticio. Simplemente, por el hecho de trabajar en esa empresa y tener una necesidad. Ese producto lo hemos desarrollado en alianza con una Fintech mexicana llamada Akiba. Y apunta al futuro de este negocio, que es ampliar la base de beneficios, no solo en temas de financiamiento sino también en acceso a la salud, educación y otro tipo de atenciones.

—¿Este adelanto de sueldo es un beneficio nuevo?

Sí. Es algo que acabamos de lanzar. Está a disposición de nuestros clientes y sus colaboradores. A través de una app, permite acceder a este sistema de financiamiento, sea a través de un adelanto de planilla o algún tipo de crédito.

—¿Y como este servicio, piensan lanzar más?

Sí. Como te decía, estamos viendo de desarrollar temas de salud y educación. La idea es acercarnos a nuestros clientes y a sus colaboradores, viendo que necesidades tienen porque, últimamente, muchos están llegando a fin de mes con las justas porque el costo de vida ha subido.

—¿Cuántos usuarios tiene Sodexo en el Perú?

Nosotros tenemos más de 360 mil beneficiarios.

—¿Qué sectores económicos son los más importantes para ustedes?

Trabajamos con todos los sectores, pero en el último año ha habido sectores más interesados en nuestros servicios, como el industrial, comercial, salud, educación y transporte.

—¿En qué temporadas obtienen las mejores ventas, Día de la Madre quizás?

Si, en el año tenemos la campaña de escolaridad, luego la del Día de la Madre, el Día del Padre, Fiestas Patrias, pero la más importante es la de Navidad. Y allí participamos de manera súper activa. Esta última campaña navideña nos fue muy bien. Superamos la meta prevista en un 17% y fue interesante ver como el interés por los productos digitales como el E-Commerce Pass, tuvo gran acogida.