Ayer el Gobierno volvió a poner en agenda la revisión de la remuneración mínima vital (RMV). A diferencia del año pasado en que el tema fue anunciado por más de cuatro veces por el ministro de Trabajo de ese entonces, Alfonso Grados, esta vez la noticia la dio el presidente Pedro Pablo Kuczynski y con carácter de inmediatez.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el mandatario afirmó: “He dispuesto que el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo @JavBarreda [Javier Barreda] convoque de inmediato al Consejo Nacional de Trabajo (CNT) para evaluar la remuneración mínima vital”.

El anuncio generó varias reacciones en las redes sociales, en las que estuvo presente el calificativo de medida populista. En tanto, por parte de los gremios empresariales y de los especialistas la crítica se dirigió al poco favorable contexto económico y político en que se planea la medida y a la sospecha de que el presidente busque con el anuncio la mejora de su aprobación.

Hoy solo el 19% de la población aprueba la gestión del mandatario, según la encuesta nacional urbano-rural de El Comercio-Ipsos.

“Llama la atención que el presidente anuncie esto [la revisión de la RMV]. El CNT tiene el mandato de revisar constantemente la RMV y no porque el presidente lo diga. Esta solo aumenta cuando hay un informe técnico favorable y no porque la aprobación del presidente está baja, indicó Carlos Oliva, ex viceministro de Hacienda y director de la Maestría en Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.

“Es la peor noticia del trimestre. El presidente está buscando la aprobación de las ciudades con una medida demagógica”, dijo el director del Banco Central de Reserva, Elmer Cuba.

Incluso, la orden del jefe de Estado al ministro de Trabajo de reunirse con el CNT deja al mandatario como poco conocedor del sector, puesto que el CNT no sesiona desde hace más de nueve meses por la falta de consensos de sus representantes.

NADA OPORTUNO

El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Andreas von Wedemeyer, manifestó su disconformidad con el anuncio de Kuczynski. Dijo a este Diario que la coyuntura económica y política que atraviesa el país es opuesta a una eventual ampliación de la RMV por la incertidumbre que gira en torno al Decreto de Urgencia 003, que podría poner en riesgo la actividad este y los próximos años.

El representante gremial sostuvo que el aumento de la RMV debe hacerse sobre un análisis técnico que vincule el aumento de los salarios con la productividad laboral.

El economista jefe para Perú del BBVA Research, Hugo Perea, aseveró que la productividad laboral ha venido cayendo en los últimos años, por lo que no justificaría un aumento de la RMV.

“Tenemos un mercado en el que predomina la informalidad y que sigue creciendo, por los altos costos del empleo formal y medidas como estas impiden un desarrollo sostenido de la economía formal”, sostuvo Von Wedemeyer.

El economista de la Cámara de Comercio de Lima, César Peñaranda, fue de la misma opinión. Dijo que el momento no es propicio para aumentar los salarios.

Peñaranda argumentó que la actividad crece cada año por debajo de su capacidad porque requiere de una reforma que aumente la productividad. Advirtió que de elevarse los salarios se generará un aumento de la informalidad o se pondrá en una situación financiera apretada a las empresas.

MÁS PERDEDORES QUE GANADORES

Cuba, del BCR, estimó que el aumento de la RMV puede afectar a unos 200 mil trabajadores frente a los casi 100 mil que podrían verse beneficiados con una eventual subida, de ahí que el número de perdedores superaría al de los ganadores. Esto porque al aumentar la valla del salario mínimo, este umbral se hace más distante de alcanzar para aquellos trabajadores informales con ingresos muy cercanos a la RMV vigente.

“Por ejemplo un mozo de un restaurante pequeño en Huancayo gana S/820, es decir, por debajo del mínimo y es informal. Pero tiene la esperanza de que si la economía crece, lo van a hacer formal más adelante con un sueldo de S/850 y todos los beneficios sociales. Pero al subir el mínimo ese trabajador se aleja de la formalidad”, explicó Cuba.

Perea, del BBVA Research, dijo que hay que tener en cuenta que en algunos sectores económicos y lugares del país la RMV está por encima de los salarios promedios; además la baja productividad que existe en sus empresas les impide pagar salarios como lo establece la RMV.

De esta manera un eventual aumento del salario mínimo podría aumentar la informalidad en empresas pequeñas poco productivas. Se debe recordar que según la investigación del economista Nikita Céspedes (2005), a 20% llega la probabilidad de que los trabajadores de bajos ingresos pasen al desempleo por el aumento de la RMV sin un respaldo técnico.

Lee más noticias de Economía...