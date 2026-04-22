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Resumen

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(Foto: Andina)
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Por Christian Silva

Las importaciones de valores menores a los US$200 podrían ser gravadas en el país. Justamente, el jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), Javier Franco, sostuvo, en la XXVIII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Américas y el Caribe, que se está evaluando la cifra.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.